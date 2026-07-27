Strašna nesreća u Srbiji: U naletu vlaka poginuli majka i dijete, objavljena i fotografija

U teškoj prometnoj nesreći jutros u Srbiji živote su izgubili majka i dijete, a više osoba je ozlijeđeno, prenosi Telegraf.

Nesreća se dogodila na pružnom prijelazu Lalić-Odžaci kod Sombora malo iza devet sati kada je vlak naletio na automobil.

Dio osobnog vozila je ostao ispod vlaka koji ga je, nagađa se, nakon udara još vukao neko vrijeme prije zaustavljanja.

Automobil je u potpunosti uništen te su vatrogasci morali rezati lim. Srbijanski mediji navode da su poginuli majka i njezin sin, dok stanje ozlijeđenih nije poznato.

Na mjesto tragedije su izašli Hitna pomoć i policija, a više detalja bit će poznato nakon očevida.