Zdravko Čolić polio publiku vodom pa šutnuo bocu, snimke s koncerta zgrozile fanove

Zdravko Čolić (75) održao je koncert u Trebinju, a nekoliko snimki s nastupa ubrzo se proširilo društvenim mrežama. Najviše pažnje privukli su trenuci u kojima je pjevač publiku u prvim redovima polio vodom, nogom odbacio praznu bocu i popeo se na klavijature.

Na snimci se vidi kako Čolić uzima bocu vode i prska publiku, nakon čega praznu bocu šutne prema prvim redovima. Njegov potez iznenadio je dio korisnika društvenih mreža. "Bože mili, je li ovo onaj isti čovjek, što ovo bi s njim?", "Pobješnio pod stare dane", "Manje vina" i "Što mu bi?", samo su neki od komentara. Pojedini korisnici u šali su ga usporedili sa srpskim pjevačem Desingericom, poznatim po neobičnim potezima na pozornici.

Dugogodišnji Čolićevi obožavatelji poručili su da ovakvi trenuci na njegovim koncertima nisu novost.

„Za one neupućene, Čola ovo radi godinama unazad kada ga ponese atmosfera na koncertu”, napisao je jedan korisnik. S njim su se složili i drugi, ističući da su slični potezi već dugo dio njegovih nastupa i komunikacije s publikom.