FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATRENI NASTUP /

Zdravko Čolić polio publiku vodom pa šutnuo bocu, snimke s koncerta zgrozile fanove

Zdravko Čolić polio publiku vodom pa šutnuo bocu, snimke s koncerta zgrozile fanove
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pjevač je na koncertu u Trebinju priredio energičan nastup, a njegove snimke ubrzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne komentare

28.7.2026.
13:00
Hot.hr
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zdravko Čolić (75) održao je koncert u Trebinju, a nekoliko snimki s nastupa ubrzo se proširilo društvenim mrežama. Najviše pažnje privukli su trenuci u kojima je pjevač publiku u prvim redovima polio vodom, nogom odbacio praznu bocu i popeo se na klavijature.

@ssatreb #zdravkocolic #Summer #friends #vine #trebinje ♬ original sound - Ssa Treb

Na snimci se vidi kako Čolić uzima bocu vode i prska publiku, nakon čega praznu bocu šutne prema prvim redovima. Njegov potez iznenadio je dio korisnika društvenih mreža. "Bože mili, je li ovo onaj isti čovjek, što ovo bi s njim?", "Pobješnio pod stare dane", "Manje vina" i "Što mu bi?", samo su neki od komentara. Pojedini korisnici u šali su ga usporedili sa srpskim pjevačem Desingericom, poznatim po neobičnim potezima na pozornici.

Dugogodišnji Čolićevi obožavatelji poručili su da ovakvi trenuci na njegovim koncertima nisu novost.

„Za one neupućene, Čola ovo radi godinama unazad kada ga ponese atmosfera na koncertu”, napisao je jedan korisnik. S njim su se složili i drugi, ističući da su slični potezi već dugo dio njegovih nastupa i komunikacije s publikom.

Zdravko čolićZdravko čolić KoncertTrebinje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike