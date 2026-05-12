Zdravko Čolić više nije mogao čekati: Nakon bombaškog napada donio veliku odluku

Regionalna glazbena zvijezda Zdravko Čolić (74) posljednjih je tjedana angažirao brojne majstore na obnovi svoje luksuzne vile na beogradskom Senjaku, koja je ozbiljno oštećena u bombaškom napadu tijekom veljače ove godine.

Kako pišu tamošnji mediji, prema informacijama iz susjedstva, najveća šteta nastala je na vanjskim zidovima objekta, stolariji i zaštitnim roletama koje su, navodno, potpuno uništene snagom detonacije. Iako se o samom incidentu nikada nije mnogo javno govorilo, stanovnici elitnog naselja tvrde da je eksplozija tada uznemirila cijeli kraj i izazvala veliku paniku među susjedima.

'Obitelj Čolić želi da sve izgleda potpuno novo'

"Te noći svi smo istrčali van jer se čuo stravičan prasak. Ulica je bila puna policije i osiguranja. Nakon toga neko vrijeme bilo je potpuno mirno, a onda su prije nekoliko tjedana stigli majstori i počeli ozbiljni radovi", ispričao je jedan od stanovnika naselja koji je želio ostati anoniman.

Na imanje su posljednjih tjedana dolazile različite ekipe stručnjaka, od građevinskih tvrtki specijaliziranih za sanaciju objekata, preko fasadera i soboslikara, pa sve do stručnjaka za sigurnosne sustave i zaštitnu opremu. Kako tvrde izvori bliski obitelji, radovi ranije nisu mogli započeti zbog policijskog očevida i forenzičkog prikupljanja dokaza.

Prema informacijama upućenih izvora, prvo će biti uklonjeni oštećeni dijelovi fasade i zidova, nakon čega slijedi potpuna zamjena vanjske stolarije i zaštitnih roleta uništenih tijekom eksplozije.

"Obitelj Čolić želi da sve izgleda potpuno novo, kao da se ništa nije dogodilo", tvrdi izvor upoznat sa situacijom.

Osim obnove same vile, pjevač navodno pregovara i s tvrtkama koje se bave dodatnim unapređenjem sigurnosti objekta. U planu je postavljanje novih kamera, senzora i modernijih sustava zaštite, iako privatno osiguranje, prema tvrdnjama izvora, neće biti angažirano jer Čolić smatra da za tim nema potrebe.

Ljudi iz njegova okruženja navode kako je obitelj nakon incidenta postala znatno opreznija, a ulazak na posjed sada je strogo kontroliran.

"Ranije je sve djelovalo mnogo opuštenije. Sada se vodi računa o svakom detalju. Kapija je gotovo stalno zatvorena, a ljudi koji održavaju kuću obilaze posjed više puta dnevno", kaže dobro upućen izvor.

Nije se štedilo na troškovima

Iako se Zdravko Čolić nije javno oglašavao o radovima, izvori bliski obitelji tvrde kako mu je izuzetno važno da dom što prije vrati u prvobitno stanje te da cijela situacija ostane daleko od očiju javnosti.

Navodno nije štedio na troškovima obnove, već je inzistirao na korištenju najkvalitetnijih materijala i detaljnoj sanaciji bez improvizacija i brzih rješenja.

"Zdravko je emotivno vezan uz tu kuću. Ondje provodi najviše vremena s obitelji i nije želio da ga prostor stalno podsjeća na neugodan događaj. Zato je odlučio obnoviti svaki detalj, od zidova i fasade do najmanjih sitnica u dvorištu", tvrdi sugovornik blizak obitelji.

Ozbiljna investicija

Među stanovnicima ovog elitnog naselja već danima kruže priče o tome koliko bi kompletna sanacija luksuzne vile mogla koštati. Pojedini tvrde da su angažirane poznate građevinske tvrtke, kao i dizajneri interijera koji dodatno uređuju pojedine dijelove kuće.

Iako točni iznosi nisu poznati, susjedi nagađaju kako je riječ o vrlo ozbiljnoj investiciji.

"Ovdje stalno dolaze kombiji s materijalom i ekipama majstora. Ne štedi se ni na čemu. Djeluje kao da žele da sve bude uređeno vrhunski i da vila izgleda još bolje nego prije", rekao je jedan od prolaznika.