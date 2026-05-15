KRVAVI OBRAČUN U M. SUBOTICI /

Bratiću pucao u zatiljak, nije mu bilo spasa: Stigla optužnica koja otkriva detalje

Bratiću pucao u zatiljak, nije mu bilo spasa: Stigla optužnica koja otkriva detalje
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sve se dogodilo lani tijekom ljeta pored ribnjaka

15.5.2026.
14:31
Hina
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred varaždinskim Županijskim sudom optužnicu protiv Antonija L. (28) kojega terete da je u srpnju prošle godine, pored ribnjaka u Maloj Subotici, ubio svog bratića Mihaela L. (33) hicem iz pištolja.

Državno odvjetništvo (DORH) je, ne navodeći identitete, izvijestilo da optužnica tereti Antonija L. za ubojstvo i dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Optužnicom se Antoniju L. stavlja na teret da je 8. srpnja 2025., oko 22,30 sati, ispalio jedan hitac u zatiljak Mihaela L., nanijevši mu ozljedu glave uslijed koje je preminuo na mjestu događaja.

Također se Antonio L. tereti da je je posjedovao ručno izrađen prigušivač pucnja za dugo vatreno oružje i jedan komad streljiva, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor koji mu je prethodno određen zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

UbojstvoPucnjavaMala Subotica
