Trgovci malo spustili cijene? Evo gdje je u Hrvatskoj najjeftinija hrana!

Nakon ožujskog poskupljenja,prehrambeno-higijenske košarice u travnju su blago pojeftinile na nacionalnoj razini, objavio je portal Koliko.hr.

No podaci po županijama pokazuju da su se razlike među županijama povećale, ali i da su cijene u travnju bile vrlo dinamične.

Košarica za preživljavanje, odnosno temeljna prehrambeno-higijenska košarica koja obuhvaća 51 najnužniji proizvod, u travnju je blago pojeftinila. Na razini države ona je četveročlanu obitelj 487,79 eura, što je 1,74 eura manje nego u ožujku, pokazuje redovno mjesečno istraživanje tog portala u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).

Najskuplja Varaždinska, najjeftinija Primorsko-goranska

Najskuplja je i u travnju bila Varaždinska županija s prosjekom od 500,38 eura (+0,05),a najpovoljnija je bila Primorsko-goranska županija s 480,25 eura (-1,75).

Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod osnovne četveročlane košarice iznosila je 20,13 eura. U ožujku je taj raspon bio 18,33 eura.

Za tročlanu obitelj temeljna košarica u travnju je iznosila 387,42 eura, što je 1,29 eura manje nego mjesec ranije. Samačka osnovna košarica stajala je 250,16 eura, odnosno 26 centi manje nego u ožujku.

Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja uključuje 77 artikala i bolje odražava potrošačke navike hrvatskih obitelji, također je u travnju bila nešto jeftinija nego u ožujku. Na razini države za četveročlanu obitelj prosječno je koštala 735,82 eura, što je 1,06 eura manje nego mjesec dana ranije.

Najskuplja je bila Dubrovačko-neretvanska županija s prosjekom od 751,40 eura (+1,38), a najpovoljnija je bila Sisačko-moslavačka županija sa 720,98 eura (-3,79).

Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod standardne košarice četveročlane obitelji u travnju je iznosila 30,41 euro. U ožujku je taj raspon bio 25,24 eura.

Za tročlanu obitelj standardna košarica iznosila je 586,82 eura, što je 78 centi manje nego u ožujku. Samačka standardna košarica praktički je ostala na istoj razini; iznosila je 331,57 eura, odnosno tri centa više nego mjesec dana ranije.

'Trgovci su iskoristili Uskrs'

Ana Knežević, predsjednica HUZP-a, tumači to ovako: "Početkom travnja imali smo blagdansku potrošnju za Uskrs. To je vrijeme kada naši potrošači kupuju bez obzira na cijene pa su tu prigodu trgovci iskoristili za poskupljenja. Kad se blagdanska potrošnja ispuhala, onda su cijene blago pale. Taj pad potrošači ne osjete u svojim novčanicima jer i dalje plaćamo sve više, a u vrećici nosimo sve manje. Kada košarica bude jeftinija 17 eura, a ne 1,74 eura onda će to potrošači i osjetiti. Hoćemo li to ikada dočekati?"

Što sadrži temeljna košarica?

Temeljna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućnu higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova.Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca. Velik dio ove košarice čine proizvodi s ograničenim cijenama.

Što sadrži standardna košarica?

U standardnu košaricu stane 77 proizvoda i ona predstavlja bogatiju verziju osnovne. Temelji se na navikama i potrebama hrvatskih potrošača te preferira domaće proizvode. Uključuje raznovrsnije voće, više mesa, konzerviranu tunu i paštete, čokoladne namaze, grickalice, prirodne i gazirane sokove te umjerene količine piva i vina. Tu su i dodatni higijenski proizvodi poput papirnatih kuhinjskih ručnika i vlažnih maramica.