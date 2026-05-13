Ništa od jeftinije pedaline ni apartmana - svi odbili ministra: 'Razumiju li kako tržište funkcionira?'

'OD ČEGA UZETI?' /

Ministar Tonči Glavina već se treći dan opravdava zašto nije snizio cijenu najma svoje vile. Kaže da ju je smanjio još lani za više od 10 posto.

Drugim riječima, nije ih snizio ove godine. Nije. Jedno radi, a drugo govori. To što tu i tamo ponudi akciju – pa to mogu reći svi za sve, od tržnice do recepcije hotela. Ali u redu, potezi iznajmljivača Glavine nisu u skladu s potezima ministra Glavine – to nije toliko strašno.

Puno je veći problem to što ni potezi države ne prate savjete države. Jadrolinija, Croatia Airlines, Hrvatske autoceste i ACI marine neće smanjiti cijene. Zašto im ne pada na pamet poslušati Vladu, objasnili su nam iznajmljivači brodova, apartmana i vlasnici slastičarnica na Kvarneru. Više pogledajte u prilogu