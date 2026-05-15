PUNOM PAROM /

HNS se pohvalio kako napreduje kamp: Evo kako izgleda dom hrvatskog nogometa

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Svi su usuglašeni da radovi napreduju prema planiranoj dinamici i u skladu sa zadanim rokovima

15.5.2026.
14:28
Sportski.net
Povjerenstvo za koordinaciju projekta izgradnje kampa Hrvatskog nogometnog saveza održalo je terensku sjednicu na samoj lokaciji u Velikoj Gorici kako bi pratilo napredak radova i tijek izgradnje.

Krovnu organizaciju hrvatskog nogometa predstavljali su dopredsjednik Nenad Horvatić, ujedno i predsjednik Komisije za infrastrukturu, glavni tajnik Josip Tomaško, tajnik Vladimir Iveta i voditeljica odjela infrastrukture Andrea Dokuš, a terensku sjednicu u ime Ministarstva sporta i turizma održali su glavni savjetnik Ivan Dodig, načelnik sektora Darko Vučić i voditeljica službe Nataša Muždalo.

Tijekom obilaska gradilišta predstavljena je trenutačna faza realizacije projekta, svi su usuglašeni da radovi napreduju prema planiranoj dinamici i u skladu sa zadanim rokovima, što potvrđuje kvalitetnu koordinaciju svih uključenih sudionika projekta. Sudionici sjednice izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim tijekom izgradnje te naglasili važnost nastavka učinkovite suradnje kako bi projekt bio dovršen prema predviđenom planu.

Poseban naglasak stavljen je na stratešku važnost ulaganja u nogometnu infrastrukturu za daljnji razvoj hrvatskog nogometa. Kamp Hrvatskog nogometnog saveza predstavlja jedan od ključnih projekata koji će omogućiti još kvalitetnije uvjete za rad i razvoj svih reprezentativnih selekcija, edukaciju stručnih kadrova te dodatno unaprijediti sustav razvoja mladih nogometaša.

Zaključeno je da će realizacija ovog projekta imati dugoročan pozitivan učinak na hrvatski nogomet i stvoriti preduvjete za nastavak sportskih uspjeha na svim razinama. Sredstva za izgradnju kampa HNS-a osigurala je Vlada Republike putem Ministarstva turizma i sporta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
