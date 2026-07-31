Pjevali su papi Franji, na najsvečanijim događajima i pred tisućama: 'Mi nismo estrada'

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KLAPA HRM SVETI JURAJ /

Već četvrt stoljeća gotovo da nema važnijeg državnog ili vjerskog događaja u Hrvatskoj bez klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj.

Profesionalni vojnici koji su ujedno i vrhunski glazbenici ove godine obilježavaju 25 godina djelovanja, a veliki jubilej proslavit će onako kako najbolje znaju – pjesmom.

Rođendanski koncert održat će u Kaštel Starom, gdje će večeras besplatno zapjevati pred publikom.

Klapa Sveti Juraj godinama je nezaobilazan dio obilježavanja državnih blagdana, vojnih obljetnica i vjerskih svečanosti. Na repertoaru imaju autorske pjesme, ali i obrade poznatih hitova, a prema podacima najpoznatije glazbene streaming platforme mjesečno ih sluša više od 60.000 ljudi.

Klapa Sveti Juraj: 'Mi nismo estrada'

Njihova pjesma 'Ružo crvena' dosad je preslušana više od dva milijuna puta, no unatoč velikoj popularnosti članovi klape ne smatraju se estradnim izvođačima.

'Mi nismo estrada, nego smo zaista profesionalni vojnici, ali glazbenici u vojsci. Imamo radost, čast i privilegiju da u odori pobjedničke hrvatske vojske predstavljamo svoju vojsku, svoj narod, hrvatsku kulturu i hrvatski identitet', rekao je voditelj klape Marko Bralić.

Među nastupima koji su ostavili poseban trag izdvaja i susret s pokojnim papom Franjom na Trgu svetog Petra u Rimu.

'Kada smo zapjevali 'Zdravo Djevo, Kraljice Hrvata', uvjetno rečeno isprovocirali smo osobni susret s Papom na općoj audijenciji te godine u Rimu', prisjetio se Bralić.