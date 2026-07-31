Kerumovo uhićenje i dalje glavna tema među Splićanima: 'Tko što traži, to i dobije'

NJEGOV KRAJ? /

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode nakon što USKOK za njega nije zatražio određivanje istražnog zatvora. Ista odluka donesena je i za Antonija Polića, bivšeg službenika Grada Kaštela kojeg istražitelji sumnjiče da je Kerumu omogućio legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u Kaštel Štafiliću.

S druge strane, istražni sudac odredio je jednomjesečni istražni zatvor Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković potvrdila je da je nakon ispitivanja trojice osumnjičenika doneseno rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže kako ga odluka USKOK-a nije iznenadila. 'Stanje spisa je takvo da je to bilo za očekivati. O spisu ne mogu govoriti jer je zakonom zabranjeno. Iznio je obranu u cijelosti i odgovarao na pitanja USKOK-a. Negirao je krivnju', izjavio je Gulišija.

Sumnja na nezakonitu legalizaciju kompleksa u Kaštelima

Prema sumnjama USKOK-a, Kerum i njegov nećak Igor Sapunar poticali su bivšeg službenika Antonija Polića da zlouporabi svoj položaj kako bi ozakonio kompleks u Kaštel Štafiliću u kojem se nalaze konoba Pršut, popratni objekti, bazen i strojarnica, izgrađeni na gotovo dvije tisuće četvornih metara.

Istražitelji sumnjaju da je Polić tijekom 2023. godine nezakonito omogućio legalizaciju objekata.

Kako navodi USKOK, umjesto ortofoto karte iz 2011. godine, koja je trebala biti dokaz u postupku, priložena je ortofoto karta iz 2017. na kojoj su već bile vidljive izgrađene građevine prikazane u geodetskom i arhitektonskom snimku dostavljenom uz zahtjev za legalizaciju.

Kerumovo uhićenje i dalje je jedna od glavnih tema u Splitu, a građani imaju različita mišljenja o cijelom slučaju. Dok jedni smatraju da ih u Hrvatskoj više ništa ne može iznenaditi, drugi poručuju da 'tko što traži, to i dobije'. Ima i onih koji vjeruju da ovaj slučaj neće označiti politički kraj bivšeg splitskog gradonačelnika.