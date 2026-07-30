Meteorolog RTL-a otkrio: 'Moguće da će temperature ići i iznad 40 stupnjeva!' Evo i gdje

TOPLINSKI VAL /

Novi toplinski val stigao je i u Hrvatsku, a najviša temperatura danas je izmjerena u Kninu, 38,1 stupanj. U Rašćanima se temperatura popela do 37,8, u Imotskom i Čepićima u Istri do 37,5 stupnjeva, a u Senju dosegnula 36,7. Koliko će temperatura rasti idućih dana i gdje bi moglo biti najtoplije - pitali smo našeg meteorologa Doriana Ribarića.

"Izraženiji porast temperature očekuje se do kraja tjedna, i ovog vikenda, najgore se čini baš tijekom nedjelje na Jadranu gdje će puhati ta fenska bura osobito na sjevernom dijelu, no ta će izražena vrućina potrajati i tijekom idućeg tjedna. Bit će to temperature od 37,38 Celzija tijekom dana, lokalno moguće osobito u Dalmatinskoj zagori i do 40 stupnjeva, moguće i iznad toga, a 40 Celzijusa se možemo približiti i na istoku zemlje.