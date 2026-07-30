Željko Kerum pokazao lisice na rukama

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Poduzetnik i nekadašnji gradonačelnik​a Splita i predsjednik​a Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut.

Osim Keruma uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela.

USKOK je, ne otkrivajući identitete, u četvrtak priopćio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, koje po njihovu nalogu provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK.

​"Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.​ Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost​", navode u priopćenju.

USKOK-ovi istražitelji su Keruma oko podneva doveli do njegove kuće na Mejama, gdje je fotografiran i Saša Horvat, brat Kerumove supruge Fani. U kući je obavljen pretres. Nakon nešto više od sat vremena istražitelji su Keruma odveli iz kuće. On je iz automobila okupljenim novinarima pokazao lisice na rukama.

U videu pogledajte kako su istražitelji odveli Keruma.