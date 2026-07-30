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IZVJEŠTAJ S GRADILIŠTA /

Travnjak s grijanjem, 11.000 natkrivenih mjesta i novi trg: Obišli smo stadion u Kranjčevićevoj

Nakon sinoćnje drame i pobjede u produžecima koju ste mogli gledati prije Direkta, Dinamo je doznao protivnika - to je litavski prvak Kauno Žalgiris. 

A iste te europske kvalifikacijske utakmice iduće sezone trebali bi igrati ne na Maksimiru, nego na novom stadionu u Kranjčevićevoj. Prema prvim planovima, rok završetka stadiona s 11 tisuća natkrivenih mjesta bio je predviđen za kasnu jesen, ali Direktov reporter doznaje da bi se prve utakmice u Kranjčevićevoj trebale odigrati u prvim mjesecima 2027. U prilogu pogledajte izvještaj s gradilišta

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30.7.2026.
11:43
Borko Brunović
GradilišteStadionNogometKranjčevićevaZagrebDinamo
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