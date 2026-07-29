U Hrvatskoj je alkohol čak 34 posto skuplji od EU prosjeka: Stručnjaci otkrili tko diže cijene

Jeste li znali da je alkohol u Hrvatskoj skuplji nego u Njemačkoj? Cijene u hrvatskim trgovinama čak su 34 posto više od europskog prosjeka, dok su u Njemačkoj, Italiji i Austriji osjetno niže.

Kao što pjesma kaže, volimo i piti i ljubiti, ali samo je ovo drugo besplatno. Alkohol je u Hrvatskoj prilično skup, i u trgovinama i u nabavi, a podaci Eurostata pokazuju da je skuplji nego u većini europskih zemalja.

"Realnog, pravog i logičnog objašnjenja nema. Kod nas je alkohol u prosjeku 30, neki kažu i 34 posto skuplji nego u susjednim državama, Italiji, Austriji i Njemačkoj", rekao je voditelj zagrebačkog kluba Petar Čumadra.

Hrvatska 34 posto iznad prosjeka

Prema podacima Eurostata, među 36 promatranih zemalja alkohol je najjeftiniji u Italiji i Njemačkoj, gdje su cijene 18, odnosno 14 posto niže od europskog prosjeka. U Bosni i Hercegovini alkohol je osam posto jeftiniji, a u Srbiji 12 posto. Hrvatska je, s druge strane, 34 posto iznad prosjeka, dok su na vrhu ljestvice Finska i Island.

Mnogi se zato pitaju kako je moguće da butelja vina u hrvatskoj trgovini stoji deset eura, a čaša vina u restoranu pet eura, iako se na vino ne plaćaju trošarine.

Predsjednik Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislav Panenić tvrdi da problem nije u proizvođačima.

"Izvor takvih cijena nije u proizvođačima, nego prvenstveno u onima koji distribuiraju na tržište", rekao je.

Vinari pritom upozoravaju i na visoko porezno opterećenje.

"Naš PDV od 25 posto jedan je od najviših u Europskoj uniji. Ako uzmemo primjer Italije, ondje se u ugostiteljstvu naplaćuje deset posto, dok je kod nas i dalje 25 posto", objasnio je Panenić.

Turistima cijene uglavnom prihvatljive

Više nabavne cijene odrazile su se i na ponudu u kafićima i restoranima. Ipak, većina turista s kojima smo razgovarali ne smatra da je Hrvatska preskupa.

Turist iz Nizozemske Arvid kaže da su cijene gotovo jednake onima u njegovoj zemlji. Nikos iz Grčke dodaje da su cijene slične grčkima, a ponegdje čak i niže. Za dva piva u jednom restoranu platio je između 3,5 i četiri eura po komadu.

Pivo od četiri do pet eura očito ne odbija ni strance ni domaće goste, što pokazuju i podaci o potrošnji alkohola.

Prosječni stanovnik Europske unije godišnje popije oko 8,5 litara čistog alkohola. Najmanje piju Grci, oko 6,6 litara, dok Finci i Šveđani popiju oko 7,5 litara. Slovenci su na 9,7 litara, Nijemci na 10,6, a Hrvatska s 10,8 litara pripada samom europskom vrhu, uz Portugal i Rumunjsku.

Domaći manje gledaju cijene

U Hrvatskoj se najviše piju pivo i vino, a sve je popularnija i votka s mineralnom vodom. Čumadra kaže da na cijene više paze strani gosti, osobito oni iz zemalja u kojima je alkohol inače skuplji.

"Možda se više osjeti kod stranaca koji dolaze u Hrvatsku, gledaju cjenik i traže jeftinije stvari. Naši domaći gosti i oni iz ovog balkanskog bazena piju što piju i ne gledaju na cijenu", rekao je.

Objašnjenje je, čini se, prilično jednostavno. Oni koji piju često ne gledaju koliko to stoji. Koliko god alkohol u Hrvatskoj bio skup, mnogima je očito i dalje dovoljno pristupačan.