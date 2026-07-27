Srbija će zakomplicirati planove Ukrajini? Dio država vrši pritisak

Napredak Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji mogao bi sve više biti povezan sa zastojem Srbije u pregovorima, dok dio država članica traži ravnotežu između proširenja na istok Europe i zapadni Balkan.

Ukrajina je posljednjih tjedana otvorila dva od šest pregovaračkih klastera, zajedno s Moldavijom, no daljnje ubrzavanje procesa i dalje nailazi na otpor. Dodatni pritisak sada dolazi od država koje smatraju da bi istodobno trebalo pokrenuti i zamrznute pregovore sa Srbijom, piše EuroNews.

Europska komisija ponovno je predložila otvaranje trećeg klastera sa Srbijom, čiji pristupni proces miruje od prosinca 2021. godine. Međutim, osam država članica ponovno se tome usprotivilo, navodeći nedovoljan napredak u vladavini prava i slabu usklađenost s europskim sankcijama protiv Rusije.

Dio članica traži ravnotežu

S druge strane, Francuska, Španjolska i skupina država poznata kao "prijatelji zapadnog Balkana" smatraju da je Srbija provela dovoljno reformi za nastavak pregovora. U toj su skupini Italija, Grčka, Slovačka, Austrija, Češka, Hrvatska i Slovenija.

Većina tih država, uz iznimku Hrvatske, tvrdi da geopolitičke okolnosti dovode do različitih kriterija za Srbiju i Ukrajinu. Zbog toga raste zabrinutost da bi se otvaranje novih klastera za Ukrajinu i Moldaviju moglo uvjetovati istodobnim pomakom u pregovorima sa Srbijom.

"Napredak na jednoj strani stvara pritisak da se krene naprijed i na drugoj", opisao je europski diplomat.

Srbija zaostaje za susjedima

Srbija je najveća i najmnogoljudnija država zapadnog Balkana, ali u pregovorima zaostaje za Crnom Gorom i Albanijom, koje se trenutačno smatraju najbližima članstvu. Takva situacija dodatno pritišće srpsku vladu da građanima objasne zašto je njihov europski put gotovo zaustavljen.

Iako zasad nije došlo do službenog povezivanja dvaju procesa, zahtjevi za jednakim tretmanom kandidata mogli bi postajati sve glasniji kako se približava kraj godine, do kada dio članica želi otvoriti sve pregovaračke klastere s Ukrajinom i Moldavijom.