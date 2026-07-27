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'VATRENI OBLACI' /

Nova prijetnja u Europi: Stručnjaci upozorili na fenomen koji pretvara požare u noćnu moru

Nova prijetnja u Europi: Stručnjaci upozorili na fenomen koji pretvara požare u noćnu moru
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Foto: Maximilien LAMY/AFP/Profimedia

Ako je šumski požar dovoljno velik, oblak dima može stvoriti pirokumulonimbus, koji može dosegnuti visinu od 10 do 15 kilometara

27.7.2026.
9:01
Dunja Stanković
Maximilien LAMY/AFP/Profimedia
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Francuska i Španjolska bore se s nekim od najtežih požara u novijoj povijesti, a stručnjaci upozoravaju na fenomen koji može pogoršati posljedice nemilosrdnih buktinja. Riječ je o pirokumulonimbusima ili "vatrenim oblacima", prenosi Guardian. 

Riječ je o ogromnim olujnim oblacima koji nastaju uslijed šumskih požara, a koji mogu izazvati udare groma i olujne vjetrove.

Masovni šumski požari emitiraju velike količine energije i topline koja se izdiže u nebo u obliku oblaka dima. Kada se digne dovoljno visoko, niski atmosferski tlak hladi zrak, a vlaga se kondenzira i formira oblak. 

Ako je šumski požar dovoljno velik, oblak dima može stvoriti pirokumulonimbus, koji može dosegnuti visinu od 10 do 15 kilometara i prodrijeti u stratosferu. NASA ih naziva "zmajem koji bljuje vatru među oblacima". 

Otežavaju gašenje požara

"To je prava grmljavinska oluja koja se formira unutar vatrenog oblaka", pojašnjava izvanredni profesor s istraživačke skupine za šumske požare Sveučilišta New South Wales (UNSW) Rick McRae. 

Ovakvi oblaci mogu stvoriti vjetrove koji ubrzavaju širenje požara, a ponekad stvaraju i vlastite munje, što može izazvati nove požare. 

Stručnjaci kažu da jači udari vjetra mogu stvoriti nepredvidive obrasce širenja požara i otežati posao vatrogascima. 

"Ovakav oblak je potvrda da je požar vrlo opasan i da je potrebna evakuacija mnogo ljudi", upozorava McRae. 

U Australiji su zabilježeni pirokumulonimbusni oblaci početkom stoljeća, a stručnjaci kažu da postaju sve češći. Razvili su se i tijekom strašnih požara u Kaliforniji tijekom 2022., no to bi mogla biti nov stvarnost i za Francusku. 

"Ovo je prvi put da se Francuska mora suočiti s konceptom ovih oblaka. Nije pitanje je li zabilježen prije nekoliko dana ili ne, nego hoće li se pojaviti u utorak, srijedu ili ovoga tjedna", smatra McRae. 

Meteorolozi upozoravaju da bi od utorka Francusku mogao pogoditi još jedan toplinski val, s temperaturama i do 40 Celzijevih stupnjeva u nekim područjima.

PožarFrancuskašpanjolskaVatrogasciOblaciOluja
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