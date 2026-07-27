Požari bijesne, vatra opasno prijeti Bordeauxu: 'Ovo je borba Davida protiv Golijata'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak će održati krizni sastanak vlade dok se šumski požari približavaju gradu Bordeauxu na jugozapadu zemlje, piše BBC.

Još jedan toplinski val dodatno će otežati napore u suzbijanju širećeg požara koji se nalazi na oko 15 kilometara od Bordeauxa, izjavio je gradonačelnik Thomas Cazenave. Ranije je rekao da nema planova za evakuaciju stanovništva koje broji oko 850.000 ljudi.

Šumski požari haraju Europom proteklog tjedna, prvenstveno u Francuskoj i Španjolskoj, pri čemu je u objema zemljama evakuirano više od 330.000 ljudi. Macron je u subotu izjavio da će Francuska "obnoviti" pogođena područja te da će njegova vlada "biti uz njih koliko god bude potrebno".

Situacija i dalje nepovoljna

Deseci tisuća ljudi već su evakuirani iz okolice Bordeauxa, a francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio je da je situacija i dalje "vrlo nepovoljna" te da se požar "nepredvidivo kreće" prema gradu. Meteorološka predviđanja za zemlju upozoravaju da bi temperature od utorka u pojedinim područjima mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva.

Glavni požar u francuskoj regiji Gironde uzrokovao je pojavu bez presedana – "pirokumulonimbus", odnosno golemu vatrenu grmljavinsku oluju koju pokreću vlastiti vjetrovi i munje, objavila je Nacionalna federacija vatrogasaca Francuske (FNSPF).

"Ne znamo kako će se požar širiti; vatrena se fronta neprestano pomiče. Ne možemo se s njim izravno boriti", rekao je glasnogovornik Eric Brocardi.

"To je situacija u kojoj se David bori protiv Golijata."

Situacija alarmantna i u Španjolskoj

Dodao je da bi za stavljanje požara pod nadzor bila potrebna "obilna kiša tijekom tri dana" ili bi vatrogasci morali usmjeriti vatru prema mjestu gdje se može sama ugasiti, poput mora. Šumski su požari teško pogodili Francusku. Na jugozapadu je izgorjelo oko 42.000 hektara u jednom od najvećih šumskih požara od Drugog svjetskog rata. Od početka godine izgorjelo je oko 98.000 hektara.

S jugozapada zemlje evakuirano je više od 220.000 ljudi. U međuvremenu, vatrogasci u Španjolskoj u nedjelju su se borili s novim požarom u blizini Valencije, grada na istočnoj obali, odakle je oko 15.000 ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove.

Pilar Bernabe, predstavnica središnje vlade u Valenciji, izjavila je da je požar bio "vrlo snažan” te da se očekuje pogoršanje vremenskih uvjeta. Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska, koji bi u ponedjeljak trebao posjetiti pogođena područja u Valenciji, izjavio je da se požari sporo šire.

Požari učinili nemjerljivu štetu

"Pred nama su teški trenuci", rekao je španjolski premijer Pedro Sánchez tijekom posjeta području zahvaćenom požarom u pokrajini Ávila, zapadno od Madrida. Također je pozvao na sklapanje "velikog javnog sporazuma o klimatskoj krizi".

Španjolski kralj Felipe VI. izjavio je da su šumski požari prouzročili "nemjerljivu" štetu prirodnoj baštini zemlje, dok je obilazio prihvatni centar za hitne slučajeve u Villamanti, jugozapadno od glavnog grada. Požari u Španjolskoj zahvatili su oko 77.000 hektara, izjavila je u nedjelju ministrica za ekološku tranziciju Sara Aagesen. Dodala je da je požar koji bjesni u regiji Ávila najveći u novijoj povijesti zemlje.

Među stanovnicima koji se evakuiraju iz okolnih područja nalazi se i 50-godišnja Olga Congacha, koja je morala žurno napustiti svoje selo Robledo de Chavela, zapadno od Madrida.

Rekla je da je osjetila "paniku" kada joj je rečeno da napusti dom.

"Nisam znala bih li plakati ili što. Bio je to trenutak kada se osjećate užasno", dodala je. Vratila se u nedjelju nakratko kući kako bi uzela lijekove, rekla je da su ulice bile puste, a kuća prekrivena pepelom. Vlasti kažu da vjetrovi guraju šumske požare u blizini Madrida prema jugu i dalje od glavnog grada, ali su prisilili na evakuaciju još sela na svom putu. Više od 90.000 ljudi evakuirano je iz regija oko Madrida i Ávile.