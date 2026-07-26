Plamenovi skaču 500 metara u zrak! Iz Španjoske se javila hrvatska veleposlanica

NEZAPAMĆENI UŽAS /

Požari nezapamćenih razmjera i dalje haraju Španjolskom i Francuskom. Izgorjele su stotine tisuća hektara šuma, a izgubljen je i jedan život. U obje države, čak 300 tisuća ljudi, evakuirano je iz svojih domova. Vatra prijeti ulaskom u francuski grad Bordeaux.

Za RTL se iz Madrida javlja i hrvatska veleposlanica u Španjolskoj - koja potvrđuje da nijedan od 5800 Hrvata nije zatražio pomoć veleposlanstva.

"Pao je vjetar i spustila se temperatura jedno 5 stupnjeva tako da su to olakotne okolnosti. Ceste su i dalje zatvorene za promet kako bi se zaštitilo stanovništvo i olakšao rad vatrogasnih ekipa", rekla je Nives Malenica, veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj.

Za Španjolsku i Francusku molio je i papa Lav, a u gašenju požara pomažu i hrvatski vojni piloti, pripadnici 855. protupožarne eskadrile koji su u prva dva dana ostvarili 72 naleta te izbacili 402 tone vode.