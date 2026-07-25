Vatra se bliži, Hrvatica Maja iz Madrida: 'Zatečeni smo i strah nas je. Ljudi se osjećaju napušteno'

"Nešto potpuno neviđeno" i "Najgori požar u povijesti madridske regije" - tim riječima su vlasti u Madridu nazvale požare koji prijete glavnom gradu Španjolske.

Nezaustavljiva vatra najviše je pogodila pokrajinu Avilu, ali vatra se širi i nadomak je Madrida. Gotovo 90 tisuća ljudi moralo je napustiti svoje domove. Proglašeno je nacionalno izvanredno stanje zbog šumskih požara.

Izgorjelo je više od 20 tisuća hektara površine, strahuje se od dodatnog širenja vatre jer snažan vjetar ne posustaje.

Da je stanje u Madridu jako teško, za RTL Danas ispričala je Maja Jakić. Hrvatica koja godinama živi u glavnom gradu Španjolske kaže da se osjeća strah.

Kaže kako je situacija trenutačno u Madridu dosta alarmantna. "Pretpostavlja se da je ovo možda najveći požar u povijesti Madrida. Već je zahvaćeno 25 tisuća hektara na zapadu Madrida, uključena je vojska, proglašena je nacionalna izvanredna situacija. Neizvjesno je što će se dogoditi", ispričala je.

Kritike gradskoj vlasti

Ističe kako se u zraku osjeti paljevina, a da im pepeo ulazi u kuće. "U samom izlasku van dosta se osjeti cijeli dim i situacija. Svi smo zatečeni", dodaje.

Priznaje da se boji. "Deset tisuća ljudi je pogođeno ovime, morali su napustiti domove. Oko 60 tisuća ljudi je evakuirano. Svjetuje se da se ne izlazi van zbog dima, ljudi su preplašeni. samim time što vide da je gradska vlast nepripremljena i da nema vatrogasnih snaga da se ugasi. počinje se mobilizirati na nacionalnoj razini i traži se pomoć izvan teritorija španjolske", ističe Hrvatica.

Napominje kako se osjeća nespremnost gradske vlasti: "Isabel Ayuso, predsjednica Madrida, godinama negira klimatske promjene i još od travnja, kada se upozoravalo da će se ovo dogoditi, apsolutno se ignoriralo. Ona je zatečena i u pomoć zove vladu jer ne zna kako to srediti".

Jakić dodaje da se ljudi ondje osjećaju napušteno i u panici su što će se dogoditi. No, nada se da će se ipak situacija poboljšati i da će se požari zaustaviti.

"Ako se nastavi, mislim da će ljudi nastoji raditi od kuće i da će biti ista dinamika mjera kao u pandemiji", zaključila je.