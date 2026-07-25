Mliječna staza obasjala 'zavičaj zvijezda': Prizori su kao iz Van Goghove slike

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ZVJEZDANI SPEKTAKL /

Spektakularna Mliječna staza pojavila se nakon ljetne kiše iznad kineske regije Ningxia Hui, poznate kao "zavičaj zvijezda" i jedno od najboljih mjesta za promatranje noćnog neba u zemlji.

Ondje se nakon ljetne kiše mogla vidjeti spektakularna Mliječna staza, pa su prizori mnoge podsjetili na čuvenu Van Goghovu sliku Zvjezdana noć. Ova regija inače ima gotovo 300 vedrih dana na godinu, suh i čist zrak te vrlo malo svjetlosnog onečišćenja.

Upravo zato je ovaj kraj na rubu pustinje postao velika prirodna turistička atrakcija s koje se pruža stvarno rijetko viđen pogled prema svemiru.

Više pogledajte u videu.