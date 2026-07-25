FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZVJEZDANI SPEKTAKL /

Mliječna staza obasjala 'zavičaj zvijezda': Prizori su kao iz Van Goghove slike

Spektakularna Mliječna staza pojavila se nakon ljetne kiše iznad kineske regije Ningxia Hui, poznate kao "zavičaj zvijezda" i jedno od najboljih mjesta za promatranje noćnog neba u zemlji.

Ondje se nakon ljetne kiše mogla vidjeti spektakularna Mliječna staza, pa su prizori mnoge podsjetili na čuvenu Van Goghovu sliku Zvjezdana noć. Ova regija inače ima gotovo 300 vedrih dana na godinu, suh i čist zrak te vrlo malo svjetlosnog onečišćenja.

Upravo zato je ovaj kraj na rubu pustinje postao velika prirodna turistička atrakcija s koje se pruža stvarno rijetko viđen pogled prema svemiru.

Više pogledajte u videu. 

VOYO logo
25.7.2026.
20:56
RTL Danas
Rtl DanasMlijecna StazaKinaVincent Van GoghZvijezde
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa