Uganda i Tayri stigli su u Zagreb: Novi lavlji par mogao bi uskoro dobiti prinovu

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VELIKO POJAČANJE /

Zagrebački Zoološki vrt ima novi kraljevski par! U glavni grad doselili su petogodišnji Uganda i šestogodišnja Tayri, lavovi koji već privlače poglede posjetitelja.

Njihov je dolazak važan i za očuvanje jedne od najugroženijih populacija afričkih lavova, a stručnjaci vjeruju da bi uskoro mogli postati i roditelji nove generacije.

Uganda je stigao iz Francuske, a Tayri iz Mađarske. Pripadaju ugroženoj sjevernoj populaciji afričkih lavova, kojih u prirodi ima tek oko 250, dok ih je u zoološkim vrtovima oko 200. U Maksimiru se ovih dana privikavaju na novi dom, ali i jedno na drugo.

Nadaju se mladuncima

Kako kažu u Zoološkom vrtu, Uganda je zaigran, dok je Tayri mirna i promišljena ženka. Iako su različitih karaktera, dobro se slažu, pa se stručnjaci nadaju i prinovi.

"Pretpostavljam da će biti uspješno. Nadam se da ćemo uskoro imati i mladunce", rekla je kuratorica za sisavce Dijana Beneta.

Više pogledajte u prilogu.