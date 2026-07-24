Trump se odlučio na novi potez, Europa negoduje, a Hrvatska? 'Imamo sreće u ovoj nesreći'

Američki predsjednik Donald Trump uveo je carine za 80 zemalja, pa i Europsku uniju. Neke od zemalja već su najavile protumjere, a provjerili smo što će to značiti za hrvatske izvoznike.

Stare su istekle, nove su stigle. Američki predsjednik ponovno je uveo carine, riječ koju je i sam ranije opisao kao jednu od najljepših u rječniku. No drukčiju definiciju lijepog imaju proizvođači koji ovise o izvozu.

Među njima je i vinar Tomislav Voštanić, koji kod Ivanić Grada proizvodi škrlet, a oko 80 posto vina izvozi u Ameriku.

"Naravno da takve oscilacije na tržištu nisu ugodne nijednom proizvođaču, a u ovom slučaju nama vinarima, jer nikada ne znaš što te čeka. Ali takav je današnji svijet. Ubrzan, nepredvidiv i jednostavno se prilagođavamo svim mogućim situacijama na globalnoj razini", rekao je Voštanić.

EU odbacuje američko obrazloženje

Nove carine od 10 i 12,5 posto Trump je uveo za oko 80 zemalja, uključujući i Europsku uniju, uz obrazloženje nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada. Mjera se temelji na Zakonu o trgovini iz 1974., koji američkoj administraciji omogućuje reakciju na trgovinske prakse koje smatra nerazumnima ili diskriminatornima.

U Bruxellesu takvo obrazloženje odbacuju.

"Ako usporedite naše radno zakonodavstvo s američkim, mi imamo plaćeni godišnji odmor i vrlo dobre uvjete rada za naše zaposlenike, tako da ta tvrdnja zapravo nije utemeljena", rekla je visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas.

Novim carinama zamijenjene su ranije globalne carine od 10 posto, koje su bez odobrenja Kongresa mogle biti na snazi najviše 150 dana. Te carine je pak uveo nakon što mu je Vrhovni sud ukinuo prethodne.

"Odluka Vrhovnog suda o carinama duboko razočarava. Sramim se pojedinih sudaca toga suda, doista se sramim jer nisu imali hrabrosti učiniti ono što je ispravno za našu zemlju", poručio je Trump.

Na većinu izvoza iz Europske unije primjenjivat će se carina od 10 posto. Istodobno, prema sporazumu postignutom prošle godine u Škotskoj, ukupna carina na većinu robe iz Unije neće prelaziti 15 posto.

Hrvatska nije jako izložena, ali EU jest

Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da Hrvatska u ovoj situaciji nije među najizloženijima jer nema veliku vanjskotrgovinsku razmjenu sa SAD-om.

"Naša sreća u ovoj nesreći je činjenica da RH nema veliku vanjskotrgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, za ekonomiju Europske Unije, kao i za ekonomiju drugih zemalja svijeta, to jednostavno nije dobra stvar", rekao je Ćorić.

Neke zemlje već razmatraju odgovor. Kanada je poručila da su protumjere moguće, nakon što je Bijela kuća najavila i nove carine od 50 posto na niz kanadskih proizvoda. Australija također tvrdi da su američke carine neopravdane i najavljuje daljnje zalaganje za njihovo ukidanje.

Trump carinama želi potaknuti domaću proizvodnju, no dosadašnje iskustvo pokazuje da porezi na uvoz najčešće najviše pogađaju tvrtke i potrošače.