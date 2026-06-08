Xi ima dobar razlog za posjet Pjongjangu: Evo zašto mora držati na oku nepredvidljivog Kima

Kina neće odustati od svoje predanosti zaštiti zajedničkih interesa sa Sjevernom Korejom niti će popustiti u svojoj podršci Kim Jong Unu, rekao je u ponedjeljak predsjednik Xi Jinping sjevernokorejskom čelniku tijekom njihova rijetkog samita.

Xijev dvodnevni posjet, njegov prvi posjet povučenom kineskom susjedu u sedam godina, dolazi u vrijeme kada bi njegovo gospodarstvo, ojačano rastućom trgovinom i vojnim vezama s Rusijom, moglo potaknuti Kimovo povjerenje u razgovorima.

"Duboko sam zadovoljan i osjećam poseban osjećaj bliskosti", rekao je Xi Kimu na njegovu prvom međunarodnom putovanju ove godine. Bez obzira na to kako se međunarodna situacija promijeni, potvrdio je Kimu, Kina će i dalje visoko cijeniti svoje tradicionalno prijateljstvo sa Sjevernom Korejom, pokazao je sažetak.

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Srdačna dobrodošlica i demonstracija snage

Kineskog čelnika na crvenom su tepihu dočekali Kim i njegova supruga Ri Sol Ju, uz počasnu gardu, dok su djeca donijela bukete cvijeća, pokazale su snimke kineskih državnih medija. Na Trgu Kim Il Sunga u glavnom gradu, mjestu vojnih parada i državnih proslava, ispaljen je 21 plotun, dok su gledatelji, zasjenjeni ogromnim portretima vođa, skandirali slogane i puštali balone, izvijestila je novinska agencija Xinhua. Veze su na „novoj povijesnoj početnoj točki“, rekao je ranije Xi, prije nego što je pozvao na jaču razmjenu u područjima od diplomacije, provođenja zakona i vojske do poljoprivrede, trgovine, tehnologije i građevinarstva.

Xi je u ponedjeljak iz Pekinga posebnim avionom doputovao u Pjongjang, u pratnji supruge Peng Liyuan, de facto šefa kabineta Cai Qija i ministra vanjskih poslova Wang Yija. Xi je prošle godine ugostio Kima i druge čelnike na velikoj vojnoj paradi u Pekingu, gdje je stajao i uz ruskog predsjednika Vladimira Putina. Otad je Pjongjang nastavio s kontaktima i pojačao razmjenu zamrznutu tijekom pandemije covid-19, dok je Air China obnovila letove između glavnih gradova u ožujku. Uoči Xijeva dolaska, Pjongjang je nastojao pokazati svoju snagu otkrivajući planove za razarač od 10.000 tona, potvrđujući se kao država s nuklearnim oružjem.

Zašto je Xi u Sjevernoj Koreji?

Za Xi Jinpinga, Sjeverna Koreja je susjed kojeg Kina ne može kontrolirati, ali si ne može priuštiti niti izgubiti ga. Dvije strane svoj odnos često opisuju kao onaj "iskovan u krvi", što je referenca na Korejski rat. Ipak, posljednjih godina odnose je zaoštrilo nepovjerenje. Peking sada pokušava ponovno uspostaviti utjecaj nad strateški važnim, ali duboko nepredvidljivim partnerom.

Kina želi stabilnost na svojoj granici i utjecaj u Pjongjangu, ali bez uvlačenja u krize izazvane sjevernokorejskim nuklearnim ambicijama. Dakle, Xijev posjet u ponedjeljak vjerojatno manje govori o prijateljstvu, a više o utjecaju. Također, južnokorejski Seul vjeruje da bi upravo Kina mogla posredovati između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Peking bi, međutim, mogao imati i druge motive.

Zapadni diplomatski izvori za BBC kažu da je Kina sve zabrinutija zbog rastućeg partnerstva između Pjongjanga i Moskve. Xi se prošlog mjeseca sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sada bi se mogao pobrinuti da i sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una drži pod kontrolom, posebno u kontekstu činjenice da Peking povećava svoju prisutnost na globalnoj sceni.

Odnos koji zabrinjava

Zahlađenje između Pekinga i Pjongjanga bilo je vidljivo čak i onda kada je bilo suptilno. Dvije zemlje jedva da su obilježile 75. godišnjicu diplomatskih odnosa u listopadu 2024. Prethodnog mjeseca, kineski veleposlanik nije prisustvovao na proslavi osnivanja Sjeverne Koreje. Razmjena mišljenja na visokoj razini izostala je tijekom godine sve je to bilo u oštroj suprotnosti sa sve toplijim odnosima Pjongjanga i Moskve. A to je uznemirilo Peking.

Sjeverna Koreja je, nakon ruske invazije na Ukrajinu, proširila vojnu suradnju s Putinom. To je kulminiralo sporazumom o međusobnoj obrani koji je potpisan tijekom Putinovog posjeta Pjongjangu 2024. Također, oko 2300 sjevernokorejskih vojnika poginulo je boreći se za Rusiju protiv Ukrajine. Pjongjang je optužen i za opskrbu Rusije streljivom u zamjenu za naftu i pomoć. Sve je to uznemirilo Washington i tiho potreslo Kinu.

"Kina želi osigurati da su njezini interesi u odnosu na Sjevernu Koreju zaštićeni u vrijeme brzog približavanja Moskve i Pjongjanga", kaže Ankit Panda, stručnjakinja za nuklearnu politiku u Carnegie Endowment for International Peace. Stoga je malo vjerojatno da će Peking pozdraviti scenarij u kojem Rusija postaje dominantan utjecaj u Pjongjangu. Peking je odgovorio pokušajem resetiranja odnosa. Krajem prošle godine, Xi je pozvao Kima na vojnu paradu u Pekingu. Bio je to njihov prvi formalni samit u šest godina. Xi je Kima i sebe pohvalio kao "dobre susjede, dobre prijatelje i dobre drugove povezane zajedničkom sudbinom" te pozvao na bližu stratešku koordinaciju. Nije bilo govora o sjevernokorejskom nuklearnom arsenalu.

Suzdržanost oko nuklearnog programa

Da Peking ima "pomiješane osjećaje" o rastućem partnerstvu između Pjongjanga i Moskve, smatra i Lee Seong-hyon, gostujući znanstvenik u Azijskom centru Sveučilišta Harvard. S jedne strane, partnerstvo "odvlači pažnju Washingtonu i komplicira američku strategiju u više područja - što neizravno koristi Kini", kaže. S druge strane, veća vojna suradnja između Rusije i Sjeverne Koreje mogla bi izazvati snažniji trilateralni vojni odgovor SAD-a, Japana i Južne Koreje, a to bi zabrinulo Peking. Ovo posljednje ujedno je razlog zašto Kina ne podržava sjevernokorejski nuklearni program, iako se s ovim problemom zemlja ne suočava izravno.

Dapače, Kina je zajedno s Rusijom 2022. uložila veto na rezoluciju Ujedinjenih naroda pod vodstvom SAD-a o uvođenju novih sankcija zbog sjevernokorejskih raketnih testova. Zauzme li Kina snažan stav protiv nuklearnog programa Pjongjanga, "to bi samo još više gurnulo Sjevernu Koreju u Putinovo naručje", kaže Victor Cha, predsjednik odjela za vanjsku politiku u Centru za strateške i međunarodne studije.

Problematičan odnos

S druge strane, ni Kim si ne može priuštiti otuđenje svog najvećeg izvora pomoći. Kineski izvoz u Sjevernu Koreju lani je porastao na oko 2,3 milijarde dolara - najviša razina u šest godina. Ranije ove godine ponovno je uspostavljen putnički željeznički promet između Pekinga i Pjongjanga - nakon šestogodišnje stanke. Ovo je, smatraju analitičari, proračunati pokušaj Pekinga da vrati Pjongjang u svoju orbitu, dok je to za Kima pragmatičan izbor. Završi li rat u Ukrajini, ruska potreba za sjevernokorejskom podrškom mogla bi se smanjiti. Osim toga, Putin je izoliran, dok Xi u Pekingu dočekuje svjetske čelnike. Drugim riječima, Kim se mora pobrinuti da ne ovisi o slabom partneru.

Odnos Kine i Sjeverne Koreje dugo je vremena problematičan. Kim je naslijedio vlast s prioritetima koji su se razlikovali od onih koje je imao njegov otac. Kim Jong Il više je puta posjećivao Kinu i oslanjao se na podršku Pekinga, no Kim je ubrzao nuklearni program. U prvih šest godina na vlasti, nadgldao je više balističkih raketnih testova i nuklearnih detonacija od svog djeca i oca zajedno, što je uznemirilo Peking.

Jaz je produbilo pogubljenje Kimovog ujaka, Jang Song Thaeka, kojeg je Kina smatrala stabilizirajućom figurom. Xi je odgovorio diplomatskim signalima nezadovoljstva, posjetivši Južnu Koreju 2014. prije nego što je ikada upoznao Kima - potez koji je široko protumačen kao uvreda. Sjeverna Koreja je odgovorila nazivajući Kinu "prebjeglicom i našim neprijateljem". Tek kada su počele pristizati sankcije zbog nuklearnog programa, Kim je 2018. Kim obavio svoje prvo poznato putovanje u inozemstvo - ukrcao se u svoj oklopni vlak i krenuo prema Pekingu. Sastanak je to koji je označio početak opreznog preusmjeravanja.

Kim se kasnije sastao s američkim i južnokorejskim čelnicima, ali uvijek nakon konzultacija s Kinom. Poruka je bila jasna: Pjongjang neće pregovarati bez podrške Pekinga. Danas, Sjeverna Koreja služi kao tampon zona, ali i kao teret za Kinu. S jedne strane drži američke snage na distanci, a s druge strane, njezini testovi oružja destabiliziraju regiju. Kina, u međuvremenu, želi zaštitu Kine bez kineske kontrole. Stoga, niti jedna strana u potpunosti ne vjeruje onoj drugoj. Ali, jedna drugu trebaju. To je dovoljno da nastave razgovarati.