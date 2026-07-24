Cijene goriva će 'eksplodirati'? Hrvate čeka udar po džepu, a prijeti crni scenarij

Saudijska televizija Al Arabiya objavila je snimke iranskih saveznika hutista u brzim čamcima uz jemensku obalu.

Važnost snimke otkriva karta. U velikoj mjeri kontroliraju Bab el-Mandeb, uz Hormuški tjesnac jedan od dva ključna prolaza za svjetsku trgovinu naftom.

Tržište je odmah reagiralo, a više cijene od utorka će ih osjetiti i hrvatski vozači.

"Čim poraste cijena na svjetskom tržištu, odmah dižu i kod nas", primjećuje Stjepan Benčić iz Velike Gorice. To je i razlog zašto je vozačica Martina danas došla na benzinsku natočiti pun spremnik goriva. "Što je tu je, moramo se prilagoditi. Manje ćemo se voziti", kaže.

Tržišna cijena benzina je, prema informacijama RTL-a, skuplja za 11 centi, dizela za 22, a plavog dizela za čak 24 centa po litri.

Cijene će biti niže jer će Vlada intervenirati u ponedjeljak, no pitanje je koliko.

Koliko će Vlada intervenirati?

"To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenu bilo najviše otkad je nastao sukob tako da ćemo napraviti što možemo, ali naše su mogućnosti limitirane", poručio je premijer Andrej Plenković.

Krizu osjete i Slovenci koji prate naše situaciju.

Točite u Hrvatskoj poruke su vozačima - jer je spremnik dizela jeftiniji za 13 eura, manja je razlika za benzin, ali je i dalje jeftiniji u Hrvatskoj, za oko pet eura.

Sve se to može okrenuti već početkom tjedna. Vladine intervencije, pa i navike Hrvata pogoduju visokim cijenama goriva, smatra analitičar Damir Novotny.

"Subvencioniranim cijenama povećavamo potrošnju, potrošači troše vise stvaraju potražnju - i vrtimo se u začaranom krugu. Kad cijena nafte naraste 5 centi, Nijemci smanje potrošnju. To se u Hrvatskoj ne može očekivati nego baš suprotno", smatra analitičar.

Nastavak poskupljenja

A vozače je na crpkama Ine i Petrola danas dočekala poruka da uvode limit od 300 litara po danu, i to na sva goriva. Cilj je spriječiti one koji bi prije poskupljenja htjeli napraviti zalihe.

"Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca", poručili su iz Ine.

Iz Petrola dodaju: "Važno je naglasiti da se ograničenje od 300 litara po točenju u praksi ne odnosi na uobičajena točenja osobnih vozila, već prvenstveno na kupnje većih količina goriva".

Crni scenarij: 'Možemo očekivati rast drugih cijena'

Kupci mogu očekivati i nastavka rasta drugih cijena, posebno hrane, smatra Novotny.

"Ne možemo očekivati da će cijene padati, ali je pitanje hoće li zaustaviti rast i to je neizvjesno. Ne bih rekao da su ovo okolnosti koje bi pogodovale zaustavljanju inflacije", poručuje Novotny.

A ona je u Hrvatskoj i dalje među najvišima u Eurozoni.