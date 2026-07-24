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U ZAGREBU I PULI /

Iznenađenje na benzinskim crpkama Ine i Petrola: Osvanule neugodne obavijesti za vozače

Iznenađenje na benzinskim crpkama Ine i Petrola: Osvanule neugodne obavijesti za vozače
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija

Upozorenja o ograničenom točenju goriva na 300 litara osvanula su u Zagrebu

24.7.2026.
16:37
danas.hr
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija
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Vozače su u petak na dvjema  benzinskim crpkama Ine i Petrola u Zagrebu dočekale poruke da se točenje goriva ograničava na 300 litara po jednom točenju.

"Obavještavamo vas da se od 24. srpnja uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji", piše u obavijesti koju je Ina istaknula na crpki u zapadnom dijelu Zagreba, piše Jutarnji list.

Gotovo identičnu poruku Petrol je objavio na crpki u istočnom dijelu grada. Jedina je razlika što će odluka o ograničenju točenja vrijediti, kako stoji u obavijesti, "do opoziva".

Na Petrolovoj benzinskoj postaji u Mutilskoj ulici u Puli od danas je na snazi privremeno ograničenje prodaje goriva, piše Regional Express. Iz Petrola nisu naveli razlog uvođenja ograničenja, već su u obavijesti kupcima zahvalili na razumijevanju i suradnji.

Petrol je sredinom ožujka u Sloveniji na dijelu benzinskih crpki privremeno ograničio točenje goriva. Odluku su opravdali povećanom potražnjom za gorivom. Na taj je način Petrol demantirao glasine da se Slovenija suočila s nestašicama benzina i dizela zbog ratne krize u Arapskom zaljevu i otežanih dobavnih pravaca.

Plenković: Cijene će rasti, mogućnosti Vlade su limitirane

Plenković je za ponedjeljak najavio telefonsku sjednicu Vlade na kojoj će biti donesena odluka o cijeni goriva i rekao da će one rasti. Premijer tvrdi da su mogućnosti Vlade u određivanju novih cijena goriva limitirane. 

"Učinit ćemo ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo nastaviti subvencionirati građane i gospodarstvo."

Podsjetimo, RTL Danas je neslužbeno doznao nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka. 

Vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati sljedeće cijene:

- Eurosuper 95: 1,65 eura po litri (poskupljenje od jedanaest centi)

- Eurodizel: 1,81 eura po litri (poskupljenje od dvadeset dva centi)

- Plavi dizel: 1,26 eura po litri (poskupljenje od dvadeset četiri centa)

Valja napomenuti da se to još može izmijeniti do kraja dana jer su ovo podaci prema trenutačnom modelu izračuna. Za očekivati je da će Vlada u ponedjeljak nakon telefonske sjednice intervenirati i tada objaviti nove cijene goriva. 

GorivoBenzinska CrpkaPetrolIna
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