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Udar na vozače! Ovo su nove cijene goriva, gore je nego što se mislilo

Udar na vozače! Ovo su nove cijene goriva, gore je nego što se mislilo
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Foto: Net.hr

Od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo

24.7.2026.
11:24
J.S.Dajana Šošić
Net.hr
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RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka. 

Vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati sljedeće cijene:

  • Eurosuper 95: 1,65 eura po litri (poskupljenje od jedanaest centi)
  • Eurodizel: 1,81 eura po litri (poskupljenje od dvadeset dva centi)
  • Plavi dizel: 1,26 eura po litri (poskupljenje od dvadeset četiri centa)

Poskuplje i UNP. Cijena UNP-a za spremnike i boce će iznositi:

  • UNP Boce: 1,88 eura po kilogramu (poskupljenje od sedam centi)
  • UNP Spremnici: 1,30 eura po kilogramu (poskupljenje od sedam centi)

Valja napomenuti da se to još može izmijeniti do kraja dana jer su ovo podaci prema trenutačnom modelu izračuna. Za očekivati je da će Vlada u ponedjeljak nakon telefonske sjednice intervenirati i tada objaviti nove cijene goriva. 

Nove Cijene GorivaCijene GorivaCijena DizelaCijena BenzinaPlavi Dizel
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