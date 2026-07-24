Udar na vozače! Ovo su nove cijene goriva, gore je nego što se mislilo

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Od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo
RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka.
Vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati sljedeće cijene:
Poskuplje i UNP. Cijena UNP-a za spremnike i boce će iznositi:
Valja napomenuti da se to još može izmijeniti do kraja dana jer su ovo podaci prema trenutačnom modelu izračuna. Za očekivati je da će Vlada u ponedjeljak nakon telefonske sjednice intervenirati i tada objaviti nove cijene goriva.