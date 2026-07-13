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Vlada ipak intervenirala, ovo su nove cijene goriva!

Vlada ipak intervenirala, ovo su nove cijene goriva!
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Uredbe stupaju na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje

13.7.2026.
14:03
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
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Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o trošarinama i najvišim maloprodajnim cijenama naftnih derivata koje će vrijediti idućih 14 dana.

Nove cijene goriva iznosit će: 

  • Eurosuper 95: 1,54 eura po litri (nema promjene)
  • Eurodizel: 1,59 eura po litri (poskupljenje od pet centi)
  • Plavi dizel: 1,02 eura po litri (poskupljenje od šest centi)

Benzin ostaje na dosadašnjih 1,54 eura po litri, dok dizel poskupljuje za pet centi i od utorka će stajati 1,59 eura po litri. Plavi dizel poskupljuje za šest centi.

Vlada ipak intervenirala, ovo su nove cijene goriva!
Foto: vlada.gov.hr

Kako bi ublažila rast cijena goriva, Vlada je donijela dvije uredbe. Prvom je trošarina na energente i električnu energiju smanjena za jedan cent po litri u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, dok su drugom uredbom dodatno smanjene premije energetskih subjekata za dva centa po litri za benzin, dizel i plavi dizel.

Najviše maloprodajne cijene i dalje će se određivati prema formuli koja se temelji na prosječnoj osnovnoj cijeni fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene premije.

Cijene ukapljenog naftnog plina (UNP) također rastu za dva centa po kilogramu.

Prema novoj uredbi, cijene će iznositi:

  • UNP za spremnike – 1,23 eura po kilogramu (+0,02 eura)
  • UNP za boce – 1,81 euro po kilogramu (+0,02 eura)

Vlada ipak intervenirala, ovo su nove cijene goriva!
Foto: vlada.gov.hr

Uredbe stupaju na snagu prvog dana od objave, a novi režim cijena vrijedit će sljedećih 14 dana.

Iz Vlade ističu da bi bez postojećih mjera cijene bile osjetno više. Prema njihovim izračunima, litra benzina stajala bi 1,66 eura, dizela 1,72 eura, plavog dizela 1,05 eura, UNP-a za spremnike 1,32 eura po kilogramu, a UNP-a za boce 2,02 eura po kilogramu.

Cijene GorivaVlada RhEurosuper
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