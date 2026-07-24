Trump i Zelenski spremaju novi sastanak u Washingtonu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi se idući tjedan u Washingtonu sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom tijekom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama povodom sprovoda američkog senatora Lindseyja Grahama, objavio je ukrajinski javni servis Suspilne.

Sprovod Lindseyja Grahama održat će se 28. srpnja u Nacionalnoj katedrali u Washingtonu. Graham, koji je bio jedan od najglasnijih zagovornika Ukrajine, ali i blizak saveznik predsjednika Trumpa, iznenada je preminuo 11. srpnja nakon povratka iz Kijeva. Neposredno prije smrti objavio je da je s Bijelom kućom postigao dogovor o dugo odgađanom zakonu o sankcijama Rusiji.

Točan termin sastanka Trumpa i Zelenskog zasad nije poznat. Suspilne navodi da Ured ukrajinskog predsjednika dovršava posljednje detalje posjeta, no službena potvrda sastanka još nije objavljena. Odlazak Zelenskog u SAD dolazi u trenutku nakon šestomjesečnog zastoja u mirovnim pregovorima između Kijeva, Moskve i Washingtona.

Ubrzani diplomatski kontakti

Posljednjih dana vidljivo je intenziviranje diplomatskih aktivnosti između Ukrajine i Sjedinjenih Država.

Američki izaslanik pri NATO-u Matt Whitaker 22. srpnja boravio je u Kijevu, gdje je s ukrajinskim dužnosnicima razgovarao o isporuci protuzračnih sustava Patriot i sporazumu o suradnji u proizvodnji bespilotnih letjelica između SAD-a i Ukrajine, piše Kyiv Independent.

Istoga dana Zelenski je telefonski razgovarao i s Trumpovim posebnim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

Dan kasnije diplomatske aktivnosti dodatno su intenzivirane kada se američki državni tajnik Marco Rubio na marginama sastanka ministara vanjskih poslova ASEAN-a u Manili sastao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.

Rubio je nakon sastanka izjavio da su razgovarali o američko-ruskim odnosima, ali i o potrebi okončanja rata u Ukrajini.

"Ako mir bude postignut, to će biti zahvaljujući nekim novim idejama i novim konceptima. Spremni smo ponuditi takva rješenja u odgovarajućem trenutku i u odgovarajućim okolnostima. Želimo imati pozitivnu ulogu u tom procesu", rekao je Rubio.

Zaokret u odnosima Washingtona i Kijeva

Razgovori Zelenskog s članovima Trumpova tima upućuju na zatopljavanje odnosa između Washingtona i Kijeva nakon višemjesečne neizvjesnosti i usporene diplomacije.

Trump je ranije ovog mjeseca prvi put objavio da će Sjedinjene Države Ukrajini odobriti licence za vlastitu proizvodnju presretača za sustave Patriot. Tu je odluku predstavio zajedno sa Zelenskim na summitu NATO-a u Turskoj, a u Ukrajini je dočekana kao važan iskorak u trenutku kada zemlji nedostaje učinkovito oružje za obranu od ruskih balističkih projektila.

Dodatni poticaj Kijevu stigao je i prošlog tjedna, kada je skupina republikanskih i demokratskih senatora predstavila izmijenjeni prijedlog zakona koji je zagovarao pokojni Lindsey Graham. Prijedlog predviđa nove sankcije najvećim kupcima ruske nafte i plina kako bi se smanjili prihodi Kremlja za financiranje rata.

Prema prijedlogu, pet najvećih kupaca ruskih energenata moglo bi se suočiti s carinama do 100 posto, uz niz drugih mjera. Zakon je već osigurao dovoljnu potporu u američkom Senatu kako bi mogao proći ključnu proceduralnu prepreku i nastaviti zakonodavni postupak.