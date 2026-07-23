Cijena plina skočila na najvišu razinu u tri i pol godine: Evo što stoji iza velikog rasta

Cijene plina u Europi dosegnule su u četvrtak najvišu razinu u tri i pol godine, u jeku ljetne sezone punjenja skladišta u EU, uz rasplamsavanje sukoba na Bliskom istoku i zastoj u tranzitu tankera kroz Hormuški tjesnac.

Megavatsat plina s rokom isporuke u kolovozu nakratko je jutros na nizozemskoj burzi TTF stajao 63,94 eura i bio je najskuplji od druge polovine siječnja 2023. godine. U odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovine cijena mu je bila viša za 2,2 posto.

Oko podneva cijena mu se stabilizirala na 62,09 eura, također na najvišoj razini od siječnja 2023. Skok cijena poklopio se sa ljetnom sezonom punjenja skladišta u EU za predstojeću zimsku sezonu grijanja.

Skok cijena

Prema podacima Gas Infrastructure Europe (GIE), skladišta plina u EU bila su u srijedu ujutro popunjena do 54,38 posto kapaciteta, znatno slabije nego godinu dana ranije, kad je razina zaliha bila iznosila 65,36 posto.

U Hrvatskoj napunjena je bila točno polovina skladišnog kapaciteta, odnosno 50,41 posto, prema podacima GIE-a. Na isti dan prošle godine zalihe bile dosegnule 67,73 posto kapaciteta.

Tempo punjenja skladišta plina u EU ove je godine ispod desetogodišnjeg europskog prosjeka i slabiji je nego prošle godine, upozorila je početkom mjeseca Agencija EU-a za suradnju energetskih regulatora (ACER).

U travnju, na početku ljetne sezone punjenja, prosječne zalihe plina u Europskoj uniji iznosile su tek 28 posto kapaciteta i bile su niže nego na početku tri prethodne sezone, upozorava ACER.

Punjenje skladišta

Vlade će uspjeti do listopada napuniti 80 posto kapaciteta skladišta, prema "fleksibilnijoj" regulativi, ako se uvoz ukapljenog plina (LNG) zadrži na prošlogodišnjoj razini, napominje agencija. Punjenje do 90 posto kapaciteta do studenog, po redovnoj regulativi, zahtijevat će pak da se uvoz LNG-a poveća za 13 posto, procjenjuju.

Analiza je tako ponovno pokazala sve veću ovisnost EU-a o uvozu LNG-a, koji sada pokriva otprilike polovinu ukupnog uvoza plina u Uniju, stoji u ACER-ovom izvješću s početka mjeseca.

Izvršni direktor norveškog Equinora Anders Opedal smatra pak da Europa vjerojatno neće uspjeti napuniti skladišta niti do 80 posto kapaciteta prije početka zime, izvijestio je Reuters.

EU nabavlja otprilike trećinu prirodnog plina iz Norveške. Isporuke LNG-a iz Katara blokirao je pak američko-izraelski rat protiv Irana i iranska blokada Hormuškog tjesnaca. Kratko primirje od sredine lipnja omogućilo je val isporuka koje su do tada bile blokirane u Perzijskom zaljevu, ali sukob se u međuvremenu ponovo rasplamsao. EU je u međuvremenu obustavio uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG-a.