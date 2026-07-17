FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBILI UPOZORENJE NA MOBITELE /

Zvukovi poput eksplozije odjeknuli Dohom, otkriveno što se dogodilo: Ozlijeđeno dijete

Zvukovi poput eksplozije odjeknuli Dohom, otkriveno što se dogodilo: Ozlijeđeno dijete
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia/Ilustracija

Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij

17.7.2026.
6:26
Dunja Stanković
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ministarstvo obrane Katara izjavilo je da su njegove oružane snage spriječile iranski raketni napad rano u petak, dok je ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo da je jedno dijete ozlijeđeno šrapnelima nastalim tijekom operacija presretanja.

Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da je djetetu pružena liječnička pomoć.

Prema riječima svjedoka, nekoliko zvukova sličnih eksploziji čulo se u glavnom gradu Dohi dok je vladino sigurnosno upozorenje poslano na mobilne telefone

Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, ciljajući vojne objekte koje koriste američke snage u regiji.

Američka vojska je u četvrtak navečer izjavila da je završila svoj najnoviji val napada na Iran, izveden po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, što je šesta noć zaredom američkih napada.

KatarIranBliski IstokRaketni Napad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike