Zvukovi poput eksplozije odjeknuli Dohom, otkriveno što se dogodilo: Ozlijeđeno dijete

Ministarstvo obrane Katara izjavilo je da su njegove oružane snage spriječile iranski raketni napad rano u petak, dok je ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo da je jedno dijete ozlijeđeno šrapnelima nastalim tijekom operacija presretanja.

Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da je djetetu pružena liječnička pomoć.

Prema riječima svjedoka, nekoliko zvukova sličnih eksploziji čulo se u glavnom gradu Dohi dok je vladino sigurnosno upozorenje poslano na mobilne telefone

Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, ciljajući vojne objekte koje koriste američke snage u regiji.

Američka vojska je u četvrtak navečer izjavila da je završila svoj najnoviji val napada na Iran, izveden po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, što je šesta noć zaredom američkih napada.