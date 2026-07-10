Svjedok opisao zadnje trenutke novinarke koja je ubijena u eksploziji: 'Vrištala je'

Nekoliko trenutaka prije eksplozije koja je ubila Daphne Cuaranu Galiziu, malteška novinarka je vrištala u panici, ispričao je svjedok na suđenju muškarcu optuženom da je naredio njezino ubojstvo 2017. nakon što je napisala niz tekstova o političkoj i financijskoj korupciji na Malti.

Istraživačka novinarka ubijena je daljinski detoniranom bombom koja je postavljena u dječjoj kutiji za cipele ispod vozačeva sjedila njezinog automobila. Vladino postupanje u istrazi dovelo je do masovnih prosvjeda u zemlji i ostavke tadašnjeg premijera Josepha Muscata.

Bombaši, koji su prema izjavama tužitelja bili plaćeni 150.000 eura za napad, provalili su u njezin automobil noć prije. Tjednima su promatrali njezino kretanje i planirali napad.

Jedan od sedmorice optuženih za umiješanost u njezino ubojstvo je Yorgen Fenech, nasljednik carstva nekretnina vrijednog stotine milijuna, zadnji se suočio za suđenjem. Kada bi Malta imala ekvivalent dinastiji Trump, to bi bila obitelj Fenechi, pisao je Guardian. Upravljaju s nekoliko Hilton hotela i posjeduju toranj Portomaso, drugu najvišu građevinu na otoku.

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Petorica već osuđena

Fenechu prijeti doživotna kazna ako ga osude zbog sudioništva u namjernom ubojstvo i udruživanja s drugima s namjerom počinjena zločina. On poriče optužbe.

Iako nikada nije pisala o Fenechu, Galizia ga je istraživala kada je ubijena. Policija vjeruje da je to bio motiv ubojstva.

Petorica drugih su osuđena u ovom slučaju, a jedan je dobio pomilovanje u zamjenu za svjedočenje. Gotovo devet godina nakon smrti novinarke, porota je prisegnula, a Fenech se našao na optuženičkoj klupi.

Susjed koji je svjedočio posljednjim trenucima ubijene Galizije u četvrtak se prisjetio smrtonosne eksplozije.

Novinarka je izašla iz svoje kuće u selu Bidnija i skrenula na glavnu cestu. Iz suprotnog smjera u svom automobilu približavao se susjed Francis Sant. "Shvatio sam po njoj unutra da se nešto dogodilo. Djelovala je uspaničeno", rekao je, prenosi Guardian.

Zaustavio je automobil, a onda se dogodila, kako je to opisao, dvofazna eksplozija. Nakon prve detonacije, žrtva je ostala pri svijesti, no bila je prestravljena.

"Nije bila dobro. Pomislio sam, što joj je? Prošlo je nekoliko sekundi, sve se tako brzo dogodilo. Vidio sam prvu iskru ispod njezina auta, poput vatrometa. Još je bila pri svijesti. Čuo sam je kako vrišti. Imala je otvoren prozor, možda je u panici pokušala izaći", kazao je na suđenju.

Druga eksplozija ju je ubila

Vjeruje da je već kod prve iskre novinarka shvatila da nešto nije u redu.

Onda je uslijedila druga velika eksplozija.

"Automobil je izgubio kontrolu. Druga eksplozija ga je rastrgala. Odletio je u polje gdje je nastala vatrena kugla", prisjeća se kobnog dana.

Susjed je izašao iz automobila, ali nije odmah pozvao hitne službe. Kaže, znao je da nema nade.

Sud je saslušao i policajce koji su među prvima stigli na mjesto tragedije.

Narednica Susanne Mifsud bila je tamo 20 minuta nakon eksplozije. "Prvo sam vidjela žrtvin automobil u polju s lijeva. Bio je uništen. Krov je bio raznesen. Ovo nije bio običan požar nego bomba. Krenula sm bilježiti detalje i primijetila registarsku tablicu. Vidjela sam dijelove tijela žrtve", ispričala je na sudu.

Šokantne fotografije s mjesta eksplozije

Sudnica je utihnula kada je inspektor Kevin Maniolo poroti pokazivao fotografije s mjesta događaja. Među njima je bilo fotografija spaljenog tijela žrtve na bijelog plahti.

Na cesti je iza eksplozije ostao krater.

Za obitelj Caruane Galizije od ubojstva traje iscrpljujuća borba protiv moćnih i dobro povezanih osoba. Novinarka je svojim istragama stekla neprijatelje na najvišim razinama.

Caruana Galizia umrla je 2017. godine, nedugo nakon općih izbora na Malti kojima su dominirala otkrića iz njezinih istraga. Kao izdavačica časopisa, kolumnistica novina i blogerica, bila je jedna od najprepoznatljivijih medijskih osoba u zemlji. Njezino izvještavanje o vodećim vladinim i poslovnim osobama učinilo ju je metom ponovljenih napada političara i njihovih pristaša.

Suočavala se s 43 građanske i pet kaznenih tužbi za klevetu u vrijeme atentata. Na dan smrti krenula je u banku kako bi dogovorila neka plaćanja jer su joj računi bili zamrznuti zbog pravnog postupka.

Europski parlament svake godine oko 16. listopada, datuma njezine smrti, dodjeljuje nagradu za novinarstvo koje nosi njezino ime kao priznanje za izniman novinarski rad kojim se promiču ili brane temeljna načela i vrijednosti Europske unije.