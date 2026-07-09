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Žena iz Slavonije pokušala naručiti ubojstvo vlastitog muža: Uslijedio nevjerojatan obrat

Žena iz Slavonije pokušala naručiti ubojstvo vlastitog muža: Uslijedio nevjerojatan obrat
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Foto: Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL

Muškarac koji je trebao ubiti njenog člana obitelji nije pristao, već je o svemu obavijestio nadležne institucije

9.7.2026.
12:31
Erik Sečić
Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Hrvatska državljanka (54) završila je u istražnom zatvoru zbog sumnje da je počinila kazneno djelo poticanja na teško ubojstvo, izvijestilo je u četvrtak Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH). 

Sumnja se da je 54-godišnjakinja krajem lipnja u Slavonskom Brodu od druge osobe zatražila da, zbog imovinske koristi, za određeni novčani iznos ubije bliskog člana njene obitelji.

Toj osobi dala je upute kako bi što lakše izvršila, a potom i prikrila likvidaciju. 

Neočekivani obrat

Međutim, kako neslužbeno doznaje portal SB Online, došlo je do neočekivanog obrata nakon kojeg je propao mračni plan.

Muškarac koji je trebao ubiti člana obitelji, odnosno njezinog muža kako navodi SB Online, nije pristao, već je o svemu obavijestio nadležne institucije. 

Upravo je nakon njegove dojave počelo kriminalističko istraživanje, nakon kojeg je 54-godišnjakinji određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke. 

UbojstvoSuprugSuprugaPolicijaSlavonski Brod
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