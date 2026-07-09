Likvidacije dogovarali preko mobitela: Isplivali jezivi detalji nakon ubojstva u Zagrebu

Kazneno je prijavljen i pritvorskom nadzorniku predan 36-godišnjak zbog sumnje da je sudjelovao u dogovoru za počinjenje ubojstva te da nije prijavio ubojstvo 22-godišnjaka u Šestinama, dok je protiv maloljetnika podnesena nova kaznena prijava, izvijestila je u srijedu zagrebačka policija.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom kojeg sumnjiči za dogovor za počinjenje kaznenog djela i neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela, dok je protiv maloljetnog državljanina Bosne i Hercegovine podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u dogovor za počinjenje kaznenog djela.

Sumnja se da je 36-godišnjak, zajedno s više zasad nepoznatih osoba, putem aplikacije za komunikaciju doznao da je maloljetnik 12. travnja na području Šestina ubio 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, ali to nije prijavio policiji ni drugim nadležnim tijelima, iako je znao da bi time mogao omogućiti ili znatno olakšati otkrivanje kaznenog djela i počinitelja.

Dogovarali ubojstva

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je i sumnja da su 36-godišnjak, maloljetnik, ubijeni 22-godišnjak te više nepoznatih osoba tijekom ožujka i travnja putem aplikacije dogovarali ubojstvo dviju drugih osoba. Prema policiji, osumnjičeni su 8. i 9. travnja u večernjim satima čekali potencijalne žrtve u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu, no planirano ubojstvo nije ostvareno jer se osobe nisu pojavile.

Pretragom prostorija i automobila kojima se koristi 36-godišnjak pronađena su dva mobitela s porukama razmijenjenima s ostalim osumnjičenima, kao i novac za koji policija sumnja da potječe od počinjenja kaznenih djela. Policija je izvijestila i da je riječ o muškarcu protiv kojega je i ranijih godina više puta postupala te ga kazneno prijavljivala.

Po dovršetku istraživanja 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv maloljetnika, koji se već nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na ubojstvo, podnesena nova kaznena prijava redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu.

Inače, maloljetnik je ranije osumnjičen da je 12. travnja u kući u zagrebačkim Šestinama hicima iz vatrenog oružja usmrtio 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, nakon čega mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.