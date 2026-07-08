Detalji drame kod Zagreba: Prijetio ukućanima vatrenim oružjem i pucao

U utorak oko 12.40 sati zagrebačka je policija zaprimila dojavu da je u kući na području Donjeg Dragonošca muškarac prijetio ukućanima vatrenim oružjem nakon čega su oni napustili kuću.

Zagrebačka policija u srijedu je izvijestila da su policijski službenici žurno izašli na mjesto događaja, no da je 65-godišnji muškarac odbijao suradnju prijeteći da će uporabiti vatreno oružje.

"Obzirom na specifičnost događaja te vodeći brigu o sigurnosti građana, na mjesto događaja pristupio je specijalistički tim Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke. Tijekom postupanja, u nekoliko navrata, muškarac je pucao iz vatrenog oružja, a u više navrata policijski su službenici - uključujući i policijske pregovarače - pokušali s njim uspostaviti kontakt, što je on odbijao da bi se u jednom trenutku, nakon što su mu policijski službenici upotrebom sredstava prisile suzili prostor kretanja, on povukao u jednu od prostorija kuće", navode iz zagrebačke policije.

Policija je tek oko 3 sata iza ponoći uspjela ponovno uspostaviti komunikaciju s muškarcem.

"Uz uporabu sredstava prisile, priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", navodi policija dodajući da nije bilo ozlijeđenih osoba tijekom događaja.

Obavlja se očevid.