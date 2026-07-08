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VIŠESATNA OPSADA /

Detalji drame kod Zagreba: Prijetio ukućanima vatrenim oružjem i pucao

Detalji drame kod Zagreba: Prijetio ukućanima vatrenim oružjem i pucao
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je tek oko 3 sata iza ponoći uspjela ponovno uspostaviti komunikaciju s muškarcem

8.7.2026.
12:48
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U utorak oko 12.40 sati zagrebačka je policija zaprimila dojavu da je u kući na području Donjeg Dragonošca muškarac prijetio ukućanima vatrenim oružjem nakon čega su oni napustili kuću.

Zagrebačka policija u srijedu je izvijestila da su policijski službenici žurno izašli na mjesto događaja, no da je 65-godišnji muškarac odbijao suradnju prijeteći da će uporabiti vatreno oružje.

"Obzirom na specifičnost događaja te vodeći brigu o sigurnosti građana, na mjesto događaja pristupio je specijalistički tim Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke. Tijekom postupanja, u nekoliko navrata, muškarac je pucao iz vatrenog oružja, a u više navrata policijski su službenici - uključujući i policijske pregovarače - pokušali s njim uspostaviti kontakt, što je on odbijao da bi se u jednom trenutku, nakon što su mu policijski službenici upotrebom sredstava prisile suzili prostor kretanja, on povukao u jednu od prostorija kuće", navode iz zagrebačke policije.

Policija je tek oko 3 sata iza ponoći uspjela ponovno uspostaviti komunikaciju s muškarcem. 

"Uz uporabu sredstava prisile, priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", navodi policija dodajući da nije bilo ozlijeđenih osoba tijekom događaja.

Obavlja se očevid.

Donji DragonožecPolicijaZagreb
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