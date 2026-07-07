Specijalci opkolili kuću kod Zagreba: 'Čula su se dva pucnja'

Policija je u utorak u Donjem Dragonošcu u blizini Zagreba opkolila kuću u kojoj se nalazio rastreseni muškarac za kojeg je procijenjeno da bi potencijalno mogao nauditi sebi, potvrdili su za 24sata iz zagrebačke policije.

Čitatelj 24sata tvrdi da je ulica bila puna naoružanih specijalaca te da su sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući.

"Oko 17:30 su se čula dva pucnja, nismo vidjeli je li pucala policija ili je on. Ne znamo zbog čega se odvijala drama. Ali trajalo je", rekao je čitatelj za 24sata.

"S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami", kaže čitatelj 24sata.