Policija razriješila ubojstvo u Šestinama: 'Maloljetnik se ponašao sumnjivo'

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad maloljetnim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Policija sumnja da je mladić između 8.15 i 15.05 sati tijekom boravka s 22-godišnjakom u obiteljskoj kući u Zagrebu na Šestinskom trgu, s namjerom da ga usmrti, iz vatrenog oružja ispalio tri hica, od kojih su dva pogodila 22-godišnjaka. Muškarac (22) preminuo je na mjestu događaja od posljedica ranjavanja. Osumnjičeni maloljetnik nakon počinjenog ubojstva napustio je mjesto događaja.

Istoga dana oko 21.45 sati policija je na ulici uočila mladića koji je svojim ponašanjem izazvao sumnju. "Daljnjim postupanjem i operativnim radom policija je došla do informacija o mogućem teškom kaznenom djelu", stoji u priopćenju policije.

"Provjerom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policijski su službenici dolaskom na adresu zaista pronašli tijelo. Maloljetnik je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje", dodali su.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnijeta kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

