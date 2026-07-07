Podignuta optužnica za napad u Rijeci: Mladića mlatiti dok je ležao na tlu

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana zbog pokušaja ubojstva maloljetnika i pokušaja teške tjelesne ozljede druge osobe nakon napada u Rijeci, te zatražilo produljenje istražnog zatvora za dvojicu okrivljenika.

Optužnicom ih se tereti da su u veljači ove godine u Rijeci zajedno i prema prethodnom dogovoru napali maloljetnu žrtvu, pristajući na mogućnost da je usmrte izvijestilo je u utorak Odvjetništvo. Prema navodima DORH-a, zadali su joj više udaraca i nanijeli ozljede teže naravi, a samo pukim slučajem nije došlo do još težih ozljeda koje su mogle imati smrtnu posljedicu.

Udarali ga dok je ležao

Tereti ih se i da su, s namjerom da drugoj žrtvi nanesu tešku tjelesnu ozljedu, udarali tu osobu dok je ležala na tlu, pri čemu je zadobila tjelesne ozljede.

DORH je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora za prvookrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a za drugookrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Napad se dogodio u veljači u središtu Rijeke, kada je teško ozlijeđen maloljetnik, dok je druga osoba ozlijeđena u pokušaju da mu pomogne. Nakon provedene istrage protiv trojice osumnjičenika sada je podignuta optužnica.