Trump zaprijetio Iranu: 'Za svaki napad na brod, uništavamo po jedan most ili elektranu!'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu. U objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio je kako će Sjedinjene Američke Države uništiti po jedan iranski most ili elektranu svaki put kada iranske snage napadnu brod u Hormuškom tjesnacu.

"Od ovog trenutka, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim sredstvom ili oružjem, Sjedinjene Američke Države bombardirat će i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU, uključujući one koje se nalaze uz glavni grad Teheran ili u njemu", napisao je Trump.

Prijetnja je uslijedila nakon što su Sjedinjene Države izvele novi napad na Iran, tijekom kojeg je djelovala protuzračna obrana iznad glavnog grada Teherana.

Istovremeno je Iran raketirao jordanski grad na samoj granici s Izraelom, a uzbune su proglašene i u Bahreinu te Saudijskoj Arabiji. Američki napadi traju 11. dan zaredom, a mete su im hangari za vojne zrakoplove i skladišta bespilotnih letjelica.

U američkim napadima tijekom posljednjih 11 dana poginule su 53 osobe, među kojima je šest žena i troje djece, a ranjeno je gotovo 600 ljudi, priopćilo je iransko ministarsko zdravstva.