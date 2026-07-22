Iran je reagirao na bugarske planove za smještaj američkih vojnih zrakoplova u toj zemlji. Izravno su ih upozorili kako Sofija ne smije dopustiti da njezin teritorij postane odskočna daska za operacije protiv Teherana.

Upozorenje je uslijedilo nakon prijedloga bugarske vlade da se privremeno rasporedi do osam američkih zrakoplova u zračnoj bazi Bezmer, na jugoistoku zemlje, kako bi dopunili gorivo.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je kako bi bilo kakva podrška američkim napadima Bugarsku učinila suučesnicom u "agresiji i ratnim zločinima", piše Euronews.

Zrakoplovi za opskrbu gorivom u zraku omogućuju borbenim i drugim vojnim zrakoplovima da dulje ostanu u zraku opskrbljujući ih gorivom tijekom leta.

'Spremni smo se suprotstaviti'

Sjedinjene Američke Države i Bugarska tvrde da je raspoređivanje obrambeno te da nije povezano s vojnim operacijama na Bliskom istoku. Zapovjedništvo američkih oružanih snaga za Europu (EUCOM) priopćilo je da pozorno prati situaciju i da ostaje spremno odgovoriti na potencijalne prijetnje.

"Sjedinjene Države održavaju regionalne obrambene sposobnosti na istočnom krilu NATO-a, uključujući Bugarsku, te blisko surađuju s bugarskom vladom i našim saveznicima i partnerima u cijeloj široj regiji. Ostajemo budni i spremni suprotstaviti se svim potencijalnim prijetnjama", naveli su u priopćenju.

Američki zrakoplovi prethodno su bili stacionirani na zračnoj luci u Sofiji. Krajem lipnja napustili su civilni aerodrom, a nakon što je Washington ponovno obnovio svoj zahtjev, bugarska je vlada predložila premještanje u vojnu bazu u Bezmeru.

Bugarska demantirala vojne operacije

Bugarsko Ministerstvo vanjskih poslova odlučno je odbacilo tvrdnje da bi se zemlja mogla koristiti za potporu napadima na Iran.

"Ne dolazi u obzir da se bilo kakve vojne operacije na Bliskom istoku izvode s bugarskog teritorija", priopćilo je ministarstvo, a bugarska vlada je pozvala Teheran i Washington da zaustave vojne operacije i vrate se pregovorima.

Iran u travnju uputio diplomatsku notu

Iran je već ranije upozoravao Bugarsku. U travnju je iz Teherana stigla diplomatska nota Sofiji. Upozorili su ih da ne smiju dopustiti američkim vojnim zrakoplovima korištenje zračnih luka za operacije koje su usmjerene protiv Irana.