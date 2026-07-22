Trump priprema nuklearni sporazum sa Saudijcima, čeka se još jedan važan korak

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije koji ne uključuje zaštitne mjere kojima bi se spriječilo njezino korištenje u programima nuklearnog oružja.

Riječ je o dokumentu poznatom kao sporazum sklopljen u skladu s člankom 123. američkog Zakona o atomskoj energiji, koji su potpisali američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Wright i bin Salman preliminarni su sporazum potpisali prošle godine u Rijadu.

Sporazumi prema članku 123. omogućuju Sjedinjenim Američkim Državama nuklearnu suradnju s drugim državama, uključujući prijenos tehnologije i nuklearnog materijala, uz uvjete povezane s neširenjem nuklearnog oružja.

Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, dok je Washington ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja.