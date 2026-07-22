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SURADNJA /

Trump priprema nuklearni sporazum sa Saudijcima, čeka se još jedan važan korak

Trump priprema nuklearni sporazum sa Saudijcima, čeka se još jedan važan korak
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Foto: CNP/AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, dok je Washington ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja

22.7.2026.
7:14
Hina
CNP/AdMedia/Sipa Press/Profimedia
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Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije koji ne uključuje zaštitne mjere kojima bi se spriječilo njezino korištenje u programima nuklearnog oružja.

Riječ je o dokumentu poznatom kao sporazum sklopljen u skladu s člankom 123. američkog Zakona o atomskoj energiji, koji su potpisali američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Wright i bin Salman preliminarni su sporazum potpisali prošle godine u Rijadu.

Sporazumi prema članku 123. omogućuju Sjedinjenim Američkim Državama nuklearnu suradnju s drugim državama, uključujući prijenos tehnologije i nuklearnog materijala, uz uvjete povezane s neširenjem nuklearnog oružja.

Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, dok je Washington ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja.

Donald TrumpSadNuklearni SporazumNuklearno OružjeSaudijska Arabija
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