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Zelenski nije čekao rok koji su Ukrajinci dali: Šef vojske smijenjen s dužnosti!

Zelenski nije čekao rok koji su Ukrajinci dali: Šef vojske smijenjen s dužnosti!
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Foto: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia

Mnogi u Ukrajini vide 60-godišnjeg Sirskog kao zapovjednika sovjetske škole koji nerado provodi radikalne promjene u vojsci

21.7.2026.
22:15
danas.hr
Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika zemlje, Oleksandra Sirskog, javlja BBC.

Njegova smjena dolazi samo nekoliko dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihaila Fedorova - potez koji je izazvao prosvjede diljem zemlje.

Prve glasine da je kraj Fedorovljevog mandata povezan sa sukobom između dvojice muškaraca ubrzo su potvrđene. Fedorov je dobio brojne pohvale za oživljavanje ministarstva i transformaciju oružanih snaga, kao i za vođenje kampanje protiv korupcije.

Mnogi u Ukrajini vide 60-godišnjeg Sirskog kao zapovjednika sovjetske škole koji nerado provodi radikalne promjene u vojsci.

U objavi na društvenim mrežama, Zelenski je kasno u utorak zahvalio Sirskom na njegovoj ulozi u uspješnoj obrani glavnog grada Kijeva tijekom prvih dana ruske invazije 2022. godine i drugim vojnim kampanjama.

Sirskog je zamijenio Mihailo Drapatij, popularni, u borbi prekaljeni general. "Sve odluke bit će formalizirane sutra", napisao je Zelenski.

Volodimir ZelenskiSmjenaMinistar
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