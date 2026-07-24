Formula 1 seli u Budimpeštu: Donosimo raspored cijelog vikenda i termin velike utrke
Ljubitelje Formule 1 ovog vikenda očekuje nastavak uzbuđenja na Hungaroringu, gdje se vozi Velika nagrada Mađarske. Cijeli trkaći vikend u Hrvatskoj će biti dostupan putem kanala RTL-a i platforme Voyo, a vikend akcija počinje već rano u subotu.
Treći slobodni trening na rasporedu je od 12:30 sati, nakon čega slijedi najvažniji dio dana, kvalifikacije za startni poredak. Borba za najbolju startnu poziciju počinje u 16:00 sati.
Vrhunac vikenda stiže u nedjelju, 26. srpnja, kada je točno u 15:00 sati na rasporedu start utrke za Veliku nagradu Mađarske.
Vozače i momčadi pritom očekuju zahtjevni uvjeti. Meteorolozi najavljuju sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz temperature koje bi mogle doseći 31 Celzijev stupanj. Vrućina bi mogla imati značajan utjecaj na trošenje guma, upravljanje bolidima i konačnu strategiju momčadi tijekom cijelog vikenda.