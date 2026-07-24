Slater najbrži na treningu Formule 3 koji su obilježili incidenti i dva prekida

Vikend Formule 3 na stazi Hungaroring u Mađarskoj započeo je izuzetno sadržajnim slobodnim treningom od 45 minuta, koji je vozačima poslužio kao jedina prilika za pripremu uoči kvalifikacija. Sesiju su obilježili neobično miran početak, dva prekida crvenom zastavom i stalne promjene na vrhu poretka. Na kraju je najbrže vrijeme postavio Freddie Slater iz tima TRIDENT, ali put do vrha bio je sve samo ne jednostavan za cijeli grid, koji se borio s prašnjavom i zahtjevnom stazom nadomak Budimpešte.

Usamljeni krugovi na otvaranju

Početak treninga protekao je u gotovo nestvarnoj tišini. Dok je 29 od 30 vozača ostalo u svojim garažama, čekajući bolji razvoj uvjeta na stazi, Woohyun Shin iz Hitech TGR-a bio je jedini vozač koji je iskoristio priliku. Potpuno sam na stazi, Shin je iskoristio čisti zrak kako bi odradio nekoliko uvodnih krugova i prikupio važne podatke za svoj tim. Postavio je i prvo referentno vrijeme sesije, prvo s krugom od 1:46.027, a zatim ga spustio na 1:36.135. Iako su njegovi rani pokušaji bili dovoljni da ga zadrže na vrhu tijekom prvih desetak minuta, bilo je jasno da će se poredak dramatično promijeniti čim se ostatak konkurencije pridruži akciji. Njegova prednost u broju prijeđenih kilometara ipak je predstavljala vrijedan zalog za nastavak vikenda.

Borba se zahuktava prije prvog prekida

Kako je sesija odmicala, staza se punila bolidima, a vremena su počela značajno padati. Ubrzo je vodstvo preuzeo vodeći čovjek prvenstva, Ugo Ugochukwu iz Campos Racinga, s vremenom 1:34.798. Tik iza njega smjestili su se TRIDENT-ov Freddie Slater i Tuukka Taponen iz MP Motorsporta, a prvu trojicu dijelilo je manje od dvije desetinke sekunde. To je nagovijestilo izuzetno tijesnu borbu koja se očekuje u kvalifikacijama.

Međutim, nisu svi imali jednostavan početak. TRIDENT-ov vozač Matteo De Palo doživio je nezgodu kada je udario u jednu od oznaka za kočenje, pri čemu je oštetio prednje krilo svog bolida. Incident ga je natjerao na dugotrajni popravak u boksu, zbog čega je izgubio dragocjeno vrijeme na stazi dok su njegovi suparnici brusili postavke i upoznavali se s granicama Hungaroringa.

Hanna u zidu i duga stanka

Otprilike 26 minuta prije kraja treninga, sesija je prvi put prekinuta. Salim Hanna iz AIX Racinga izgubio je kontrolu nad bolidom u brzom petom zavoju i udario u zaštitnu ogradu. Vozač je, srećom, izašao iz uništenog bolida bez pomoći i djelovao je neozlijeđeno. Suci su odmah istaknuli crvenu zastavu kako bi redari mogli sigurno ukloniti vozilo i popraviti oštećenu ogradu. U trenutku prekida, Ugochukwu je i dalje držao vodeću poziciju. Prašnjava staza stvarala je probleme i drugima; Brando Badoer iz Van Amersfoort Racinga za dlaku je izbjegao sudar sa zidom nakon što je izletio sa staze, ali je uspio vratiti kontrolu nad bolidom. Duga stanka pružila je timovima priliku za analizu prikupljenih podataka prije završnog dijela treninga.

Kaotična završnica i prerani kraj

Nakon što je staza očišćena, vozačima je preostalo svega 12 minuta za završne pripreme i simulacije kvalifikacijskih krugova. Uslijedio je pravi sprint u kojem su se vremena mijenjala iz sekunde u sekundu. Prvo je na vrh skočio Jin Nakamura iz Hitecha s vremenom 1:34.369, da bi ga ubrzo nadmašili drugi.

U tim trenucima najviše je pokazao Freddie Slater. Britanac je postao prvi vozač koji je probio granicu od 1 minute i 34 sekunde, postavivši impresivno vrijeme od 1:33.947. Iza njega su se poredali Brando Badoer i Pedro Clerot. Taman kada se činilo da nas čeka još poboljšanja u posljednjim minutama, uslijedio je novi šok. Noah Strømsted, Slaterov timski kolega iz TRIDENT-a, zaustavio je svoj bolid na stazi neposredno prije pretposljednjeg zavoja.

Suci nisu imali izbora nego ponovno istaknuti crvenu zastavu. Budući da je do kraja preostalo premalo vremena, donesena je odluka da se trening neće nastaviti. To je značilo da je Slater ostao na vrhu, ispred Badoera i Clerota, čime je na najbolji mogući način zaključio prvu sesiju vikenda.