Vikend Velike nagrade Mađarske počinje slobodnim treninzima

Tijek treninga

- Prvi trening počinje u 13:30

Najava

Velika nagrada Mađarske, posljednja utrka u sezoni Formule 1 prije ljetne pauze, održava se ovoga vikenda, od 24. do 26. srpnja, a trkaći vikend započinjemo s dva slobodna treninga u petak.

U Mađarsku kao vodeći u poretku stiže Kimi Antonelli iz Mercedesa, koji je pobjedom u Belgiji povećao svoju prednost. Ipak, ne treba otpisati ni Ferrari, čijim bi bolidima trebala odgovarati konfiguracija staze, kao ni osmerostrukog pobjednika ove utrke, Lewisa Hamiltona.

Prvi slobodni trening je u 13.30, a drugi u 17 sati. Oba treninga možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Staza smještena u dolini nedaleko od Budimpešte s pravom nosi nadimak "Monako bez ograda". S dužinom od 4,381 kilometra i četrnaest zavoja, jedna je od najsporijih i tehnički najzahtjevnijih staza u cijelom kalendaru, a sporija od nje je samo legendarna ulična utrka. Zbog uske i zavojite konfiguracije, pretjecanje je iznimno teško, što subotnjim kvalifikacijama daje presudnu važnost za ishod nedjeljne utrke od 70 krugova.

Vozači na ravnim dijelovima provedu tek desetak sekundi po krugu, dok je sve ostalo podređeno savršenom prolasku kroz zavoje. Ono što stazu čini posebnom za gledatelje jest njezina prirodna konfiguracija amfiteatra. S povišenih tribina moguće je vidjeti i do osamdeset posto staze, što je rijetkost u modernoj Formuli 1 i pruža jedinstven doživljaj praćenja utrke.