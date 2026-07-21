Nova ludnica u Formuli 1! Evo što nas čeka na posljednjoj utrci prije ljetne pauze

RTL-ova ekipa putuje u Mađarsku pa već od četvrtka gledatelje očekuju javljanja uživo te zanimljivi prilozi Nikoline Matošević! Ne propustite ni emisiju 'Formula na RTL-u' u nedjelju od 14 sati, a utrka gledatelje čeka od 15 sati na RTL-u!

"Ubrzanim ritmom stigli smo do Mađarske, posljednje stanice prije ljetne stanke. Protekli vikend opravdao je reputaciju VN Belgije kao jedne od uzbudljivijih staza u kalendaru Formule", najavljuje RTL-ov stručni komentator Anđelko Kecman. RTL-ova ekipa uživo iz Mađarske pratit će utrku, a reporterka Nikolina Matošević javljat će se uživo u RTL Danas te emisiju 'Formula na RTL-u', koju i nadolazećeg vikenda vodi RTL-ov suradnik Antonio Vuksanović.

"Andrea Kimi Antonelli vratio se pobjedama, ali ne toliko lako i jednostavno kao što se činilo da bi moglo biti. Ratoborni Charles Leclerc imao je nekoliko vatrenih okršaja na stazi, a na kraju je odličnu formu potvrdio drugim mjestom. Pobjeda i podij na posljednje dvije utrke, nije loše za nekoga tko se ne tako davno mučio na stazi. Red Bullovi su odradili solidan posao. Verstappen na postolju i Hadjar na šestom mjestu nakon što je startao iz posljednjeg reda, vrlo dobro. McLareni su imali svoju borbu, Piastri se pokušao uključiti u borbu za postolje pa je to platio gubitkom dijelova na prednjoj strani bolida nakon kontakta s Leclercom, dok je Norris unatoč kazni od 10 mjesta na startu stigao do bodova. Lewis Hamilton nosio je sve pred sobom, bio to George Russell u prvim krugu ili mehaničar u boksu", komentira Kecman.

Nakon temperaturno ugodne Belgije, slijedi vikend na užarenom Hungaroringu ali i uz sramežljivu najavu potencijalnih kratkih ljetnih pljuskova. "Riječ je o stazi koja je nekad bila sinonim za "vlakić" bez puno pretjecanja pa su subotnje kvalifikacije bile važne gotovo koliko i u Monaku. Posljednjih par sezona to nije slučaj, a prava ludnica bi zavladala da se dogodi rijetki ljetni prolom oblaka poput 2021. godine kada je slavio, vjerovali ili ne, Esteban Ocon u Alpineu. Međutim, ako ne bude kakvih iznenađenja za sve će se prvo pitati Mercedes i to prije svega Antonelli jer u ovom trenutku čini se da ostali mogu do vrha samo zahvaljujući njegovim ili Mercedesovim greškama", zaključuje Kecman.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Raspored emitiranja

Petak - prvi slobodni trening od 13.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - drugi slobodni trening od 17 sati na RTL2 i platformi Voyo

Subota - treći slobodni trening od 12.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: subota od 16 sati na RTL2 i platformi Voyo!