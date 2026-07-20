Russell se posuo pepelom: 'Najviše me to ljuti, ostao sam bez snage, postao laka meta...'

Jedan od pretendenata za naslov prvaka Formule 1 George Russell u Mercedesu, odustao je već u prvom krugu Velike nagrade Belgije. Russell je startao s trećeg mjesta, ali je pao na šesto nakon što je izgubio prednost na ravnom dijelu staze.

U borbi za što bolju poziciju došlo je do kontakta s Lewisom Hamiltonom, nakon čega je Russell izletio na šljunak, a nakon utrke je progovorio o svojoj nezgodi i okrivio problem s bolidom.

"Dobro sam startao i odlično prošao prvi zavoj, bio sam odmah iza Verstappena. No iz nekog razloga baterija se nije napunila u prvom zavoju. Izašao sam iz njega s oko 35 % manje energije nego što sam trebao imati, a zatim se pojavio i problem s turbopunjačem. Na vrhu Eau Rougea baterija je bila na 0 %. Iskreno, bilo je opasno. Tri su me vozača odmah prestigla", izjavio je Russell.

Foto: Thomas Smets/Xinhua News/Profimedia

Hamilton je zbog kontakta s Russellom dobio kaznu od pet sekundi, a George smatra da nije bila riječ o neodgovornom potezu.

"Iskreno, mislim da je to bio trkaći incident. Lewis snosi veći dio odgovornosti, ali nije napravio ništa bezobzirno niti namjerno. Najviše me ljuti to što sam uopće bio doveden u tu situaciju. Nakon prvog zavoja bio sam u izvrsnoj poziciji za borbu s vodećima, a umjesto toga ostao sam bez snage i postao laka meta", poručio je Russell.