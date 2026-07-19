Stručnjaci izabrali svoje favorite uoči utrke u Belgiji, ali mišljenja su potpuno različita

Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović donose prve dojmove nakon utrke, analizu ključnih trenutaka i odgovore na najvažnija pitanja iz svijeta Formule 1. Tko je briljirao u Spa-Francorchampsu, tko je razočarao i koji su potezi odlučili pobjednika – saznajte odmah nakon posljednjeg kruga.

Uoči utrke naši stručnjaci već su ponudili svoja predviđanja, a mišljenja su bila itekako podijeljena.

Jedni vjeruju u iskustvo i povratak Lewisa Hamiltona na vrh.

"U današnjoj utrci pobijedit će Lewis Hamilton, a na postolju će mu se pridružiti još jedan Britanac – Lando Norris u McLarenu", smatra Marko Špoljar.

Drugi pak prednost daju mladom talentu Kimiju Antonelliju.

"Ne, ne, nema šanse. Kimi Antonelli bit će najbrži, a iznenađenje utrke mogao bi biti Ollie Bearman, koji će ponovno završiti u bodovima", poručio je Ivan Peović.

No, bilo je i onih koji vjeruju da će se među najboljima ponovno naći aktualni prvaci.

"Lewis Hamilton će biti na postolju, a uz njega će završiti i Max Verstappen", bila je posljednja prognoza Paole Markek.

Nakon utrke slijedi pravo mjesto za sve ljubitelje Formule 1 – Planet Formula, uz stručne analize, rasprave i pogled iza kulisa Velike nagrade Belgije.