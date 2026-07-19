Sve vodi prema spektaklu: Nakon sudara, kazni i kvarova stiže utrka koju nitko ne želi propustiti

Uvertira u Veliku nagradu Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps donijela je sve samo ne miran vikend. Mladi lider prvenstva, Kimi Antonelli, demonstrirao je silu u svom Mercedesu, no njegova brzina ostala je u sjeni brojnih incidenata, teških sudara, tehničkih kvarova i čitavog niza kazni koje su obilježile slobodne treninge i stvorile neizvjesnu podlogu za ostatak trkaćeg vikenda. Sada svi putevi ukazuju na nedjeljnu spektakularnu utrku.

Velika nagrada Belgije

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Max Verstappen (Red Bull)

3 George Russell (Mercedes)

4 Charles Leclerc (Ferrari)

5 Lewis Hamilton (Ferrari)

6 Oscar Piastri (McLaren)

7 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8 Gabriel Bortoleto (Audi)

9 Liam Lawson (Racing Bulls)

10 Pierre Gasly (Alpine)

11 Franco Colapinto (Alpine)

12 Nico Hulkenberg (Audi)

13 Lando Norris (McLaren)

14 Carlos Sainz (Williams)

15 Ollie Bearman (Haas)

16 Alex Albon (Williams)

17 Esteban Ocon (Haas)

18 Valtteri Bottas (Cadillac)

19 Sergio Perez (Cadillac)

20 Lance Stroll (Aston Martin)

21 Isack Hadjar (Red Bull)

22 Fernando Alonso (Aston Martin)

Najava.

Iako je petak na kraju pripao Antonelliju, prvi slobodni trening protekao je u znaku Maxa Verstappena. Nizozemac je u Red Bullu, koji se vratio tradicionalnom stražnjem krilu nakon neuspješnog eksperimenta s "Macarena" inačicom, postavio najbrže vrijeme ispred Ferrarijevog dvojca, Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca. Međutim, već su se tada nazirale tenzije. Antonelli je bio neuobičajeno daleko od vrha poretka, a frustraciju je iskazao nakon što ga je, prema njegovu mišljenju, blokirao Carlos Sainz. "Idiot", poručio je Talijan preko timskog radija, na što je vozač Williamsa kasnije odgovorio kako Antonelli "treba malo smiriti strasti". S druge strane, McLaren je rano naišao na probleme, s tehničkim kvarom na hidraulici koji je Oscara Piastrija koštao dragocjenog vremena na stazi.

Drugi slobodni trening u potpunosti je pripao Antonelliju, koji je postavio vrijeme od 1:45.944, ostavivši iza sebe Landa Norrisa i Maxa Verstappena. No, sesiju su obilježila dva prekida. Prva crvena zastava istaknuta je nakratko zbog šljunka na stazi, no druga je bila posljedica mnogo ozbiljnijeg incidenta. Pierre Gasly izgubio je kontrolu nad svojim Alpineom u brzom zavoju Fagnes i teško udario u zaštitnu ogradu, potpuno uništivši stražnji dio bolida. Francuski vozač prošao je bez ozljeda, ali je prekid trajao trinaest minuta, ostavivši timovima minimalno vremena za dovršetak programa. Verstappen je tijekom sesije također pokazivao znakove frustracije, žaleći se na probleme s mjenjačem koje je nazvao "neprihvatljivima".

Dramatični trenuci nastavili su se i na posljednjem, trećem slobodnom treningu u subotu. Ponovno je najbrži bio Kimi Antonelli, potvrdivši status glavnog favorita. Međutim, svu pažnju ukrao je Lewis Hamilton. U posljednjim trenucima sesije, sedmerostruki svjetski prvak izgubio je kontrolu nad stražnjim krajem svog Ferrarija na izlasku iz istog zavoja Fagnes. Bolid je proklizao preko šljunka i stražnjim dijelom silovito udario u ogradu. "Uništio sam bolid, oprostite", poručio je Hamilton timu. Udarac je bio toliko snažan da je otkinuo cijeli desni stražnji kotač, uništio ovjes, stražnje krilo i podnicu, ostavivši krhotine razasute po stazi i izazvavši novu crvenu zastavu. Za Ferrarijeve mehaničare započela je grozničava utrka s vremenom kako bi popravili bolid za kvalifikacije koje su slijedile samo dva sata kasnije.

Kao da drame na stazi nije bilo dovoljno, suci su imali pune ruke posla. Momčad Ferrarija kažnjena je s ukupno 10.000 eura zbog bizarne proceduralne pogreške s gumama, jer nisu na vrijeme fizički vratili korištene komplete Pirelliju. Lando Norris je, unatoč odličnoj brzini, zaradio kaznu od deset mjesta na startu zbog ugradnje nove baterije. Njegovom sudbinom krenuli su i Isack Hadjar, Fernando Alonso te Lance Stroll, koji će zbog promjene komponenata pogonske jedinice startati sa samog začelja. Popisu je dodana i opomena za Nica Hulkenberga, koji nije dovoljno usporio pod dvostrukim žutim zastavama, približivši se tako automatskoj kazni.

S mehaničarima u borbi s vremenom, vodećim vozačima rasutim po startnom poretku i nepredvidivim uvjetima koji uvijek prijete u Ardenima, Velika nagrada Belgije obećava spektakl u kojem najbrži s treninga možda neće imati lagan put do pobjede.