Pogledajte najuzbudljivije trenutke kvalifikacija za Veliku nagradu Belgije

Kvalifikacije za Veliku nagradu Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps ponudile su dramu, strategiju i briljantnost mladog Talijana.

Kimi Antonelli, vodeći u poretku vozača, osigurao je za Mercedes prvu startnu poziciju impresivnim krugom koji je zasjenio čak i složenu timsku taktiku Red Bulla. Uz prekid zbog crvene zastave i kazne koje su dodatno izmiješale startni poredak, nedjeljna utrka u Ardenima obećava vrhunsko uzbuđenje.

Mladi as potvrdio dominaciju

Andrea Kimi Antonelli još je jednom potvrdio zašto ga smatraju budućnošću Formule 1. Devetnaestogodišnji Talijan postavio je nevjerojatno vrijeme kruga od 1:44,361, ostavivši najbližeg konkurenta, Maxa Verstappena, za više od tri desetinke sekunde iza sebe. Njegova dominacija nije bila iznenađenje za one koji su pratili slobodne treninge, gdje je također postavio najbrže vrijeme na drugom treningu, pokazujući izvanredan tempo i samopouzdanje. Dok je Antonelli letio stazom, njegov momčadski kolega i rival za naslov, George Russell, imao je znatno više problema. Russell se na treninzima žalio na probleme s gumama i zaostajao je za Talijanom više od sekunde, no u kvalifikacijama je uspio osigurati četvrto mjesto, koje će se zbog kazni drugih vozača pretvoriti u treću startnu poziciju. Ova razlika u performansama unutar Mercedesove garaže samo dodatno naglašava izvanredan talent koji Antonelli posjeduje.

Red Bullova strateška igra i crvena zastava

Suočeni s Antonellijevom brzinom, u Red Bullu su se odlučili za nesebičnu momčadsku igru. Isack Hadjar, koji je ionako bio suočen s kaznom i startom sa začelja zbog promjene komponenti pogonske jedinice, žrtvovao je svoj kvalifikacijski krug kako bi pomogao Maxu Verstappenu. Na dugim ravnim dijelovima staze, poput Kemmelove ravnice, Hadjar je vozio ispred Verstappena, dajući mu zavjetrinu, takozvani "poguranac", koji na stazi poput Spa donosi ključne desetinke. Unatoč savršenoj egzekuciji ove strategije, ni to nije bilo dovoljno da se ugrozi Antonellijev pole position. Verstappen je uspio doći do drugog mjesta, no zaostatak od 0,317 sekundi pokazao je da je Mercedesov paket u rukama mladog Talijana jednostavno bio prebrz. Dodatnu dramu u završnicu kvalifikacija unijela je crvena zastava. Treći dio kvalifikacija (Q3) prekinut je kako bi redari mogli očistiti šljunak s staze u zavoju Stavelot, što je poremetilo ritam vozačima u ključnim trenucima borbe za startne pozicije.

Norrisov brzi krug i skupa kazna

Lando Norris iz McLarena također je pokazao odličnu formu, postavivši treće najbrže vrijeme u kvalifikacijama. Međutim, njegov trud bit će djelomično poništen. Zbog ugradnje nove baterije, koja premašuje dopušteni broj komponenti za sezonu, svjetski prvak zaradio je kaznu od deset mjesta na startnom poretku. To znači da će umjesto iz drugog reda, u nedjeljnu utrku krenuti s tek 13. pozicije, što mu značajno komplicira put prema pobjedničkom postolju.

Najuzbudljivije trenutke kvalifikacija za Veliku nagradu Belgije pogledajte OVDJE.

Dodajemo kako je Norrisova kazna izravno utjecala na vozače iza njega. George Russell tako će napredovati na treće mjesto, a Charles Leclerc u Ferrariju na četvrto. Njegov momčadski kolega, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, kvalificirao se na šesto mjesto i startat će peti, odmah iza Leclerca. Oscar Piastri u drugom McLarenu, koji je imao problema s hidraulikom na treninzima, startat će kao sedmi.