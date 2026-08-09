Evo što je rekao heroj preporođenog Osijeka nakon rapsodije protiv Rudeša

HIT EKIPA /

U 2. kolu Supersport hrvatske nogometne lige, Osijek je nastavio sjajnu formu i na gostovanju demolirao Rudeš 6:1. Prva dva gola zabilo je novo pojačanje iz Meksika Armando Leon, a hat trickom se istaknuo Nail Omerović. U kasnijem terminu Gorica je igrala, a Lokosi zabijali pa je na kraju završilo 3:1 za momčad s Kajzerice. Lokosi su tako uz Osijek zadržali stopostotni učinak, a hat trick heroj Omerović dao je zanimljivu usporedbu za novog suigrača - Meksikanca Armanda Leona.