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Evo što je rekao heroj preporođenog Osijeka nakon rapsodije protiv Rudeša

U 2. kolu Supersport hrvatske nogometne lige, Osijek je nastavio sjajnu formu i na gostovanju demolirao Rudeš 6:1. Prva dva gola zabilo je novo pojačanje iz Meksika Armando Leon, a hat trickom se istaknuo Nail Omerović. U kasnijem terminu Gorica je igrala, a Lokosi zabijali pa je na kraju završilo 3:1 za momčad s Kajzerice. Lokosi su tako uz Osijek zadržali stopostotni učinak, a hat trick heroj Omerović dao je zanimljivu usporedbu za novog suigrača - Meksikanca Armanda Leona.

 

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9.8.2026.
20:39
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OsijekRudešHnl
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