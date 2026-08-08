Darko Jadrijević dva desetljeća proveo je u alkarskoj povorci, ali jednu Čoju ne zaboravlja

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'DVOSTRUKO SLAVLJE!' /

U Sinju su se nastavile alkarske svečanosti, a nakon jučerašnje Bare na redu je bila Čoja. Nakon regularnih trka i mogućeg pripetavanja trebalo se doznati tko će ponijeti novi alkarski trofej.

Dugogodišnji alkar Darko Jadrijević, koji je u alkarskoj povorci proveo 20 godina, a čiji je sin ove godine također jahao Alku, rekao je da su za pogodak u sridu presudni koncentracija i dobar konj.

"Bistro oko, čvrsta desnica i dobar konj glavni su uvjeti za postići sridu. Osamdeset posto je konj", rekao je Jadrijević.

Na pitanje koji mu je trofej najdraži, izdvojio je Čoju iz 1995. godine.

"Čoja '95., pred Oluju, Vlak slobode u Split, a ja pobjednik Čoje. Dvostruko slavlje!"

Više pogledajte u prilogu.